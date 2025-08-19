El incendio extinguido este lunes en Culleredo (A Coruña) arrasó con 1,9 hectáreas de monte

Imagen del incendio forestal en el Monte Costa en Culleredo (A Coruña) Cedida

La Guardia Civil continúa investigando el incendio que afectó este lunes al Monte Costa, en el municipio coruñés de Culleredo. En total, el fuego que se originó a través de dos focos, provocados, calcinó unas 1,9 hectáreas de superficie forestal.

Según informó el Concello, el foco fue detectado sobre las 4:30 horas de la mañana del lunes desde el aeropuerto de Alvedro y no se controló hasta el mediodía.

En su extinción trabajó un dispositivo conformado por brigadas contraincendios de la Xunta, el servicio de Emerxencias de Culleredo, la Policía Local, los Bomberos del parque provincial de Arteixo, el servicio de Emerxencias de Oleiros, así como los servicios municipales de aguas.

El alcalde, José Ramón Rioboo, visitó ayer la zona para realizar un seguimiento de las operaciones de actuación contra el fuego. La coordinación se llevó a cabo desde la zona de Cillobre.

Finalmente, el fuego no afectó a viviendas. La zona más próxima fue el núcleo de Cillobre, pero la acción de los servicios junto a la presencia de varias carreteras que ejercieron de barrera contuvieron a las llamas.



Asimismo, debido al incendio el Concello cortó el servicio de electricidad al existir tendido eléctrico. Todavía no se ha detenido al responsable de provocar los fuegos.