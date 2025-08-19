Detenido un joven de Arteixo (A Coruña) por atropellar a un peatón en la Fiesta del Agua de Vilagarcía

Dispositivo especial de Tráfico con motivo de la Fiesta del Agua de Vilagarcía, en una foto de archivo. Guardia Civil

Un joven de 24 años de Arteixo fue detenido el pasado fin de semana por atropellar a una persona durante la celebración de la Fiesta del Agua de Vilagarcía. La Guardia Civil lo interceptó durante un control de tráfico y comprobó que el vehículo tenía daños, comprobando que eran consecuencia del atropello.

El arteixano fue interceptado en un punto de verificación de alcohol y drogas cuando circulaba en su coche. Los agentes que le dieron el alto comprobaron que el vehículo tenía daños en el parabrisas delantero y lo sometieron a las pruebas de detección de alcohol en aire espirado arrojando una tasa positiva de más de 0,60 mg/l, por lo que se efectuaron diligencias policiales de tales hechos.

Posteriormente, se tuvo conocimiento de que esos daños estaban relacionados, junto con el conductor y el vehículo implicados, con el atropello a un peatón que resultó herido de consideración y que tuvo lugar en el casco urbano de Vilagarcía de Arousa.

El joven está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas habiendo superado las tasas legales permitidas, así como un delito de abandono del lugar del accidente y un delito de lesiones por imprudencia. Las diligencias instruidas se remitirán al Juzgado de Guardia de Vilagarcía de Arousa.

La Guardia Civil denunció a 170 conductores en la Fiesta del Agua, casi un centenar por conducir superando las tasas de alcoholemia permitidas o hacerlo con presencia de drogas, además de que varios fueron investigados por vía penal. Asimismo, se detectaron varios vehículos (taxis piratas) realizando transporte público de viajeros de manera ilícita.