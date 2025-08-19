Buscan a los héroes anónimos que evitaron un incendio en un bar en A Coruña: "Les estaré siempre agradecido"

Un incidente que pudo acabar en tragedia quedó en un gran susto gracias a la rápida intervención ciudadana. En la madrugada del sábado al domingo, un individuo prendió fuego a un arreglo floral colocado en el exterior de la entrada de La Sazón, en el número 6 de la calle Luciano Yordi de Carricarte, en Matogrande. Las llamas se propagaron con rapidez y alcanzaron un toldo, lo que hacía temer que el fuego se extendiese al establecimiento.

Fue entonces cuando una persona que pasaba por la zona dio la voz de alarma y, de manera providencial, un taxista que circulaba en ese momento decidió detenerse. El conductor, sin pensarlo dos veces, cogió un extintor de su vehículo y logró sofocar el fuego antes de que se produjeran daños mayores.

Daniel Gómez, propietario de La Sazón, explica a Quincemil que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a un hombre encapuchado, que en todo momento mantenía la mirada baja, lo que dificultará su identificación. “Fue un encapuchado que parece que vertió algún tipo de líquido en el arreglo, aunque en las cámaras no se aprecia con claridad”, detalla.

El suceso pudo ser todavía mayor, y es que en la entreplanta de ese edificio hay un centro de mayores. Además, las llamas pudieron llegar a entrar en el local, cuyos cristales llegaron a estallar. "Pudo ser mucho peor y prender fuego al edificio", comenta Daniel, quien estará eternamente agradecido a estas dos personas, cuyas identidades desconoce.

"Este hombre -el taxista- no es consciente de la acción que hizo", indica el propietario de este local de hostelería, que ya interpuso la denuncia pertinente. Los daños materiales, calcula, superarán con creces los 10.000 euros.

Buscan a los dos héroes anónimos

Lo material, dice, es lo de menos en estos momentos. Lo importante, afirma, es dar con estas generosas personas para poder darles las gracias personalmente. La actuación del taxista, que conducía un Toyota Corolla Touring Sports, y el aviso previo del transeúnte evitaron que el incendio fuese a más y se convirtiera en una desgracia mayor. "Les estaré siempre agradecido", asegura Daniel.

Los dueños de La Sazón quieren encontrar a estos dos héroes anónimos para darles las gracias personalmente, obsequiarles con algún detalle e invitarles al local. Gracias a ellos hoy solo hablamos de un susto y no de una tragedia.