A Coruña abre el festivo del 15 de agosto con temperaturas elevadas

Imagen de una calle de A Coruña esta mañana. Quincemil.

A Coruña puede disfrutar del viernes festivo, 15 de agosto. Meteogalicia ha pronosticado para hoy una alternancia de cielos con nubes y claros, que se combinarán con cielos poco nublados o despejados. Eso sí, se esperan nieblas matinales.

Con respecto a las temperaturas, el instituto meteorológico gallego espera unos valores altos para este período del año, con mínimas de 21 grados y máximas de 29 grados.

Las probabilidades de precipitación son bajas, sin superar el umbral del 5% a lo largo de todo el día.

En cuanto a la calidad del aire, se espera una mejora desde un grado regular a un grado favorable.

Con esta situación, las playas y los planes al aire libre tienen vía libre para un día donde las fiestas de María PIta encabezan un amplio cartel de programación de eventos.