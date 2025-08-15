Ofrecido por:
A Coruña abre el festivo del 15 de agosto con temperaturas elevadas
Meteogalicia pronostica para hoy unas máximas de 29 grados, en un día que invitará a los coruñeses a lanzarse a las playas
A Coruña puede disfrutar del viernes festivo, 15 de agosto. Meteogalicia ha pronosticado para hoy una alternancia de cielos con nubes y claros, que se combinarán con cielos poco nublados o despejados. Eso sí, se esperan nieblas matinales.
Con respecto a las temperaturas, el instituto meteorológico gallego espera unos valores altos para este período del año, con mínimas de 21 grados y máximas de 29 grados.
Las probabilidades de precipitación son bajas, sin superar el umbral del 5% a lo largo de todo el día.
En cuanto a la calidad del aire, se espera una mejora desde un grado regular a un grado favorable.
Con esta situación, las playas y los planes al aire libre tienen vía libre para un día donde las fiestas de María PIta encabezan un amplio cartel de programación de eventos.