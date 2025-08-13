El PP preguntará por la Aesia en el Congreso y la alcaldesa de A Coruña dice que "está funcionando"

Inés Rey ha respondido con claridad al PP tras anunciar el principal partido de la oposición que su diputada Tristana Moraleja preguntará en el Congreso, a la vuelta de verano, sobre "la situación real de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial".

La alcaldesa indicó ante los medios de comunicación que "la Aesia ya está en funcionamiento desde hace meses, cuando el ministro Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, vino a su puesta en marcha. Están trabajando en la zona habilitada expresamente en Casa Veeduría y el ayuntamiento está trabajando en la reforma de La Terraza, que será la sede definitiva".

La primera edil dio un dato clave, a su juicio: "El 5 de agosto entró en vigor el reglamento europeo de supervisión, siendo la Aesia la primera en implementarlo y proceder a su aplicación".

Sobre los compromisos adquiridos, Inés Rey fue tajante: "cumplimos el convenio y todas las aportaciones están en marcha. El asesoramiento, la búsqueda de centros escolares, el proyecto de reforma, y las necesidades que ha demandado la agencia están en marcha. Los funcionarios, a medida que se vayan incorporando, se les irá dando esa cobertura".

El PP presenta una batería de preguntas escritas

El Partido Popular presentó una batería de preguntas escritas para conocer esa situación real. En concreto, el principal partido de la oposición en la corporación solicita conocer el número actual de empleados a tiempo completo en la Aesia, cuántos trabajan físicamente en A Coruña y cuántos cuentan con experiencia profesional acreditada en el ámbito de la inteligencia artificial.

Para el PP, "estas respuestas son imprescindibles para comprobar si el Gobierno está cumpliendo con lo prometido y si la Agencia avanza hacia su objetivo de convertir A Coruña en referencia nacional y europea en la supervisión de la IA".

Desde el partido que encabeza Miguel Lorenzo han mostrado su preocupación por el retraso en la reforma del edificio de La Terraza y advierten que "seguiremos vigilantes".