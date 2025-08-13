Los incendios de Ourense afectan a la circulación del tren entre A Coruña y Madrid

Los incendios en la provincia de Ourense afectan a varios trenes con salida o destino A Coruña. Esto se debe a que la circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia está interrumpida entre Vilavella y Porta de Galicia "por un incendio próximo a la infraestructura".

Esta conexión ferroviaria se vio afectada también ayer por los incendios, obligando a su corte temporal de la conexión, que fue restablecida a última hora de la tarde. Adif ha informado de los trenes afectados hasta el momento en A Coruña, sin previsión de cuánto puede durar la incidencia. Son los siguientes:

AVE 4345 Madrid-A Coruña, en Chamartin, sin previsión

AVLO 4375 Madrid-A Coruña, en Chamartín, sin previsión

AVLO 4334 A Coruña-Madrid sin embarcar en A Coruña

A petición de los Bomberos, además, se encuentra sin tensión la infraestructura entre Sanabria Alta Velocidad y Miamán. Los trenes con origen Madrid sólo circulan hasta Zamora, mientras que aquellos que se inician en Galicia, finalizan su recorrido en Ourense. Se están gestionando medios alternativos por carretera para el trayecto Zamora-Ourense.

Renfe permite los cambios y anulaciones sin coste para todos los billetes comprados para hoy para estos trayectos, según informa la compañía a través de redes sociales. Muchas personas están a la espera de saber qué hacer después del anuncio de Adif.

Los trenes no son el único medio de transporte que se ha visto afectado por los incendios este miércoles. La Delegación del Gobierno en Galicia ha informado también de cortes del tráfico en la autovía A-52 a su paso por A Mezquita y en la carretera N-525 a la altura de A Gudiña.