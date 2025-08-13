A Coruña invierte cerca de 600.000 euros en renovar el centro cívico de Labañou

La Junta de Gobierno Local de A Coruña ha aprobado la renovación del centro cívico de Labañou, que contará con una nueva envolvente y se sustituirá su cubierta, mejorando el sistema aislante. En total, la inversión será de 620.000 euros, con un plazo aproximado de cuatro meses para su ejecución.

Esta obra se suma a las ya comunicadas en los centros cívicos de San Diego, O Castrillón y Os Rosales, sumando cerca de un millón y medio de inversiones.

Además, entre los días 1 y 3 de septiembre se llevará a cabo la preinscripción para las actividades en los 23 centros cívicos, con cerca de 5.000 plazas ofertadas para la ciudadanía.

Puesta en marcha del programa Efeso

En otro orden de cosas, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha explicado que se ha contratado diez módulos formativos correspondientes al programa Efeso Coruña, que permite la inserción laboral de personas con dificultades por cuestión de edad, sexo o raza.

Así, se desarrollará formación en materia sociosanitaria, actividades auxiliares en materia comercial o de hostelería, y administración general.

Este programa cuenta con financiación procedente de Fondos Europeos y será impartido hasta finales de 2026.

Contrato de señalización viaria y de espacios públicos

La alcaldesa ha informado también que saldrá a concurso el contrato de señalización viaria y de espacios públicos, por un importe de 1,6 millones de euros. A su juicio, es un servicio fundamental "para seguir modernizando la ciudad en términos de movilidad y mejorar las cifras presentadas ayer", con respecto al informe de siniestralidad vial del año 2024.

Misma subvención a Básquet Coruña

Para concluir, Inés Rey ha explicado que se ha aprobado la subvención mediante convenio nominativo con el club Básquet Coruña con un importe de 150.000 euros, la misma cantidad que cuando militaba en ACB.

Además, está ya en trámites finales el convenio para que pueda seguir disputando sus partidos en el Coliseum.