El semáforo de 10 segundos en A Coruña que desespera a los conductores

Un semáforo que está situado en el cruce entre la salida de Los Cantones y el giro a la derecha a la calle Juana de Vega, en A Coruña, está generando molestias a los usuarios por el tiempo de apertura del mismo.

Varios usuarios han reportado ese malestar a Quincemil, especificando que han llegado a estar hasta 35 minutos esperando para poder superar esta zona con sus vehículos particulares.

En concreto, este semáforo permite el tránsito de vehículos rodados por un espacio de 10 segundos por cada ciclo.

Un tiempo que, vistas las consecuencias, parece escaso para tratar de evitar este tipo de atascos que desesperan a los conductores cuando lo sufren.

Mientras tanto, algunos de los conductores ya han buscado otras rutas alternativas para tratar de evitar ese punto que no lo pone sencillo. O bien se avanza hacia Linares Rivas, buscando otras alternativas al túnel de Juana de Vega por Paseo Marítimo, o bien se debe realizar ese giro de forma obligada.

Toda una prueba de paciencia o conocimiento del callejero de la ciudad para los conductores.