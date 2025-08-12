Oleada de robos en A Coruña: ¿Qué cubre el seguro del coche cuando entran a robar en el interior?

¿Hay algo que de más rabia que ver que tu coche ha sido víctima de un robo? Los hurtos en el interior del vehículo son más comunes de lo que pensamos y, cuando ocurren, se convierten en un auténtico quebradero de cabeza. Es una de esas situaciones que nunca contemplamos hasta que nos toca vivirla en carne propia. ¿Qué cubre el seguro en este caso? Te lo contamos.

Llegas a tu coche, te encuentras la puerta forzada o las ventanas rotas y desvalijado todo su interior, ¿cómo debo actuar? ¿El seguro se hace cargo de algo? Damos respuesta a todas estas preguntas para que sepas qué hacer en caso de robo en el interior de tu coche.

El tipo de póliza contratada

Cuando sufres un robo en el interior de tu coche, la cobertura del seguro dependerá del tipo de póliza que tengas contratada, pues no todos los seguros responden de la misma forma ante este tipo de situaciones. Por ello, es importante conocer los detalles concretos para saber a qué tienes derecho.

En el caso de un seguro a terceros básico, lo más habitual es que no se incluya ningún tipo de cobertura frente al robo. Este tipo de póliza se limita a cubrir la responsabilidad civil obligatoria y voluntaria, y algunos daños concretos. Por lo tanto, todos los desperfectos, así como objetos robados, correrán por tu cuenta.

Esto cambia si tienes contratado un seguro a terceros ampliado que incluya la cobertura por robo. En este supuesto la aseguradora suele hacerse cargo de los daños materiales que se hayan causado en el vehículo durante el robo o intento de este.

Sin embargo, es crucial tener en cuenta que esta cobertura no incluye los objetos personales que estuvieran dentro del vehículo. Una mochila, un ordenador... lo que sea. Esto solo se contempla si hay una cláusula muy concreta que así lo especifique.

En el caso de tener un seguro a todo riesgo las coberturas suelen ser más amplias. Por lo general cubre los daños materiales ocasionados en el coche durante el robo, como la rotura de cristales, forzamiento de cerraduras o cualquier otro desperfecto.

No obstante, de forma general el robo de objetos personales dentro del coche sigue sin estar incluido, a no ser que se haya contratado una cobertura adicional o esté expresamente recogido en las condiciones de la póliza.

Dicho esto, es fundamental revisar bien las condiciones particulares del contrato, ya que muchas pólizas excluyen la cobertura si el robo se ha producido por una negligencia del asegurado, como dejar el coche abierto, las llaves puestas o las ventanillas bajadas.

Si te han robado el coche, lo primero que debes hacer es presentar una denuncia ante la policía y notificarlo a tu aseguradora lo antes posible. La respuesta del seguro dependerá de las garantías contratadas.

En líneas generales, podrás reclamar los daños materiales del coche, pero no los objetos personales sustraídos.