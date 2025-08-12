¿Por qué hay niebla en A Coruña desde hace dos días? La Aemet responde

A Coruña ha amanecido, una vez más, cubierta de niebla. Este hecho podría parecer poco significativo, pero en verano llama la atención, especialmente a los turistas que no están acostumbrados a presenciar este fenómeno en plena temporada estival.

Pues bien, las nieblas que se forman en verano reciben el nombre de nieblas de advección. Se originan cuando una masa de aire cálido y húmedo se desplaza sobre una superficie más fría, como el mar, y se enfría hasta que el vapor de agua se condensa, dando lugar a la niebla.

¿Por qué la niebla cubre A Coruña desde hace dos días?

A Coruña encadena una nueva jornada de nieblas matinales. El responsable de que la ciudad herculina esté cubierta por una bruma gris es el contraste térmico. "Estas nieblas se forman sobre el mar, cuando el aire húmedo circula sobre aguas relativamente frías", explica Rafael Sánchez a este medio.

"En contacto con ellas, el aire se enfría y se satura de humedad formándose una niebla. Después, si el viento sopla de la dirección adecuada, la niebla puede alcanzar la costa, como ocurrió esta mañana", agrega el meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia.

No obstante, esta niebla no durará todo el día, ya que "un cambio en la dirección del viento o el calentamiento del suelo, a medida que transcurre la jornada, pueden disiparla".

A Coruña, cubierta por la niebla: dos vuelos desviados a Santiago de Compostela Cedida

Ya lo dice el refrán: "Mañanita de niebla, tarde de paseo". Y todo apunta a que A Coruña disfrutará hoy de una jornada plenamente veraniega, con temperaturas que alcanzarán los 23ºC y cielos que podrían permanecer parcialmente cubiertos.

La actual ola de calor ha pasado casi de largo por la ciudad. Según Rafael Sánchez, mientras el sur de Galicia se veía afectado por la masa de aire cálido procedente de África, las zonas del norte, debido a la posición del anticiclón, permanecían bajo la influencia del viento del nordeste.

"Por otra parte, el mar siempre suaviza los valores de temperatura, las zonas de interiores, donde esa influencia no llega, registran máximas más altas", agrega el meteorólogo de la Aemet.

Adiós a la ola de calor

Durante los próximos días las temperaturas se mantendrán estables, con máximas de hasta 23ºC en A Coruña. No obstante, de cara al fin de semana se espera una subida de unos cinco grados, hasta alcanzar los 28ºC. Mañana miércoles podrían registrarse lluvias.

La estabilidad seguirá siendo casi total en Galicia, pero mañana miércoles podrían registrarse lluvias en algunos puntos. Además, las rachas de viento podrían alcanzar los 42 kilómetros por hora en A Mariña Lucense.