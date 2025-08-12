El edificio de alquiler social en Marqués de Pontejos, en A Coruña, enfila la línea de meta

Dos obreros limpian el lateral del edificio de Marqués de Pontejos tras la retirada de las vallas. Quincemil

A finales de 2024 quedó al descubierto parte de la fachada del edificio del Ayuntamiento de A Coruña que en la calle Marqués de Pontejos permitirá ocupar cinco viviendas sociales de alquiler. La rehabilitación y ampliación del inmueble ha llevado más de dos años y medio. Este martes ya no hay ninguna valla en el lugar.

Los andamios que protegían parte de la construcción fueron retirados en mayo pasado y a lo largo de esta mañana fueron quitadas las vallas que cubrían la parte baja e impedían ver los últimos trabajos. Dos operarios se dedicaron a lavar y limpiar con mangueras y productos químicos la zona que hasta ahora tapaban esas vallas.

Falta por saber cuándo estará terminado y listo el edificio para ser presentado y a partir de qué momento podrá tener inquilinos, que lo ocuparán en régimen de alquiler.

Ya no hay vallas en la calle Marqués de Pontejos de A Coruña y se puede ver la totalidad del edificio rehabilitado para albergar cinco viviendas municipales de alquiler social. Tras una larga reforma, todavía no hay fecha para que sean habilitadas #acoruña #acoruna #coruña… pic.twitter.com/mEYXSb2nqI — Quincemil (@quincemil15000) August 12, 2025

Este inmueble de Pontejos que hace esquina con la calle San Nicolás, en el centro de A Coruña, fue adquirido por el Concello en el mandato de Marea Atlántica (2015-2019), que había impulsado la compra de edificios o pisos para reformarlos y ampliar así el parque municipal de vivienda ofrecida a precios asequibles para personas con dificultades para acceder al mercado residencial.

Hasta septiembre de 2022, con el PSOE en el Gobierno municipal, no se adjudicó la reforma, que empezó en enero del año siguiente. Los diez meses previstos para ejecutar la obra se retrasaron más de lo debido por distintos problemas.

La empresa adjudicataria, Ogmios, solicitó hasta cuatro prórrogas por dificultades en el suministro de materiales, cambios en la disposición de elementos interiores, imprevistos con el montaje de una grúa y escasez de mano de obra.

Casi dos años después de cuando la obra tendría que haber finalizado, ahora ve la luz al final del túnel. El Concello coruñés, también con iniciativas de creación de vivienda en otras zonas como Xuxán, podrá proporcionar vivienda a cinco familias en el centro de la ciudad.