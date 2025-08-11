Ofrecido por:
Nuevo incendio forestal en A Coruña: los bomberos se desplazan hasta el Monte de San Pedro
Los profesionales recibieron la alerta un poco antes de las cuatro de la tarde. Es un foco distinto al de ayer
Te puede interesar: El incendio declarado en el monte de San Pedro en A Coruña está ya extinguido
Los bomberos de A Coruña se han desplazado en las últimas horas de nuevo a Estrada dos Fortes para apagar un incendio forestal en el barrio de Os Rosales, poco menos de 24 horas después de extinguir ayer otro en ese enclave.
Fuentes municipales confirman a Quincemil que no es una reactivación, sino un nuevo foco cerca del producido ayer.
Así, a las 15:55 recibieron la llamada de usuarios para informar de la situación, justo enfrente a la residencia de ancianos de Adcor.
Se han desplazado hasta la zona dos unidades y otras dos se encuentran de camino para reforzar el trabajo.
#Coruña - Nuevo incendio forestal 🔥 en la misma zona de ayer.— Eloy TP (@EloyTP) August 11, 2025
Ya están los @BombeirosCoruna 🚒 de camino. pic.twitter.com/HdROhKWyJk
Por el momento se desconoce el origen del fuego, tras un período donde Galicia está siendo objeto de múltiples incendios forestales.