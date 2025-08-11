Nuevo incendio forestal en A Coruña: los bomberos se desplazan hasta el Monte de San Pedro

Los bomberos de A Coruña se han desplazado en las últimas horas de nuevo a Estrada dos Fortes para apagar un incendio forestal en el barrio de Os Rosales, poco menos de 24 horas después de extinguir ayer otro en ese enclave.

Fuentes municipales confirman a Quincemil que no es una reactivación, sino un nuevo foco cerca del producido ayer.

Así, a las 15:55 recibieron la llamada de usuarios para informar de la situación, justo enfrente a la residencia de ancianos de Adcor.

Se han desplazado hasta la zona dos unidades y otras dos se encuentran de camino para reforzar el trabajo.

#Coruña - Nuevo incendio forestal 🔥 en la misma zona de ayer.



Ya están los @BombeirosCoruna 🚒 de camino. pic.twitter.com/HdROhKWyJk — Eloy TP (@EloyTP) August 11, 2025

Por el momento se desconoce el origen del fuego, tras un período donde Galicia está siendo objeto de múltiples incendios forestales.