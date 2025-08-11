Vecinos del Monte de San Pedro en A Coruña tras los incendios: "Son fruto del abandono"

A los vecinos de la zona del Monte de San Pedro, en Os Rosales (A Coruña) no les ha cogido por sorpresa que se hayan declarado dos incendios en las últimas 24 horas.

No solo las condiciones meteorológicas, que ayudan y mucho, son el detonante principal de una zona que, a juicio de varios vecinos, presenta carencias a nivel de limpieza y mantenimiento.

"Esto es fruto del abandono que hay en esta zona de matorral bajo, que está sin limpiar y sin mantenimiento", explica uno de los vecinos en conversación con Quincemil.

De hecho, en ese entorno existía no hace mucho "un vertedero ilegal, que no es ni mucho menos la causa, pero sí es una zona que no se limpia normalmente", comenta.

Ayer se declaró un incendio en ese entorno y hoy, un poco antes de las cuatro de la tarde, el fuego volvió a aparecer. Fue en Estrada dos Fortes, muy cerca de la residencia de ancianos de la fundación Adcor.