Una incidencia en una línea subterránea de la calle Barcelona, en A Coruña, moviliza a los bomberos

Una incidencia en una línea eléctrica subterránea en la zona de Calle Barcelona en su cruce con República Dominicana. En concreto, fuentes de Naturgy confirman a Quincemil que se quemaron unos cables de esta conducción, pero que no se produjo como tal un incendio.

La avería se inició un poco antes de las once de la mañana y hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Coruña, tras recibir aviso de que estaba saliendo humo del suelo de esa zona.

La Policía Local participó también en la intervención, acordonando de forma preventiva el entorno para evitar el tránsito de personas e investigar el origen sin poner en riesgo a la ciudadanía.

Debido a las consecuencias del fuego, fue necesario cortar el suministro eléctrico en algunos puntos de la zona, afectando tanto a comercios como a viviendas particulares.

Más incidencias

Los bomberos también se desplazaron esta mañana hasta la calle Abegondo por un incendio en un elemento urbano superadas las dos y media de la tarde. Antes, a las 12:28, acudieron a la zona de Monte da San Pedro por un incendio forestal, tan solo unas horas después de que ayer ardiese una zona de la Estrada dos Fortes.