La edición 2025 de Alfaroleiros concluye con récord de visitas

La XXXI edición de la Feira Alfaroleiros, celebrada en Santa Cruz (Oleiros) del 6 al 10 de agosto, ha sido una de las más concurridas de su historia. La intensa ola de calor de estos días jugó a favor del evento, ya que el frescor y la sombra del Parque Luis Seoane hicieron más llevadera la estancia para miles de visitantes.

El miércoles, la feria abría con el parque repleto de piezas de barro de todo tipo: desde utensilios prácticos para el día a día —como viratortillas, ensaladeras, tazas o jarras— hasta creaciones decorativas, artísticas y de lujo, muchas de ellas inspiradas en la identidad de Oleiros. Un escaparate único que permitió a los asistentes llevarse un recuerdo con personalidad propia.

Durante los cinco días, el flujo de público fue constante tanto por la mañana como por la tarde. Las actividades paralelas también registraron una alta participación. La cita volvió a cumplir su doble función, socioeconómica y turística, atrayendo a amantes de la artesanía, la cultura, la gastronomía y el paisaje de la zona.

El impacto económico se reflejó en un dato clave: las 6.000 bolsas oficiales de la feria, repartidas entre los alfareros para entregar sus creaciones, se agotaron antes de la clausura. Esto indica que las ventas se contaron por miles. El portugués Armando Moita Domingues, alfarero de Coimbra, destacó que en solo los dos primeros días vendió más que en toda la edición anterior.

Creada hace más de tres décadas por el Gobierno municipal, la Feira Alfaroleiros nació como una fórmula para apoyar la continuidad de los talleres tradicionales de barro en un momento en el que materiales como el plástico desplazaban a la cerámica de los hogares. Hoy, consolidada como cita imprescindible en el calendario cultural gallego, sigue siendo un escaparate para la olería tradicional y un punto de encuentro entre generaciones, garantizando la pervivencia de un legado que forma parte de la identidad de Oleiros.

Esta edición contó además con conciertos multitudinarios como el de Carlangas, que llenaron de gente las noches de Santa Cruz durante estos días.