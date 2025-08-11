A Coruña despliega la bandera de medusas: retiran 150 carabelas portuguesas de las playas

Las carabelas portuguesas visitan la costa de A Coruña un verano más. La semana pasada en plena ola de calor y con las playas hasta los topes, se retiraron unos 25 ejemplares de estos organismos interconectados que flotan en el mar en los arenales de Riazor y del Orzán, generando el pánico entre los bañistas.

Según fuentes municipales, hasta este lunes, 11 de agosto, se han retirado un total de 150 carabelas, la mayoría de ellas en la playa de Riazor. Por ahora, no se ha producido ninguna incidencia por picaduras de estos organismos similares a las medusas.

Por el momento, el Concello da Coruña considera que no existe peligro para los bañistas, por lo que sigue estando permitido el baño, aunque extremando la precaución. No obstante, han izado la bandera de medusas para advertir a los bañistas del peligro.

El servicio de socorrismo mantiene un control sobre las playas para tomar medidas en caso de que aparezcan más carabelas. Si esto sucede, dependiendo de la magnitud, el siguiente paso sería limitar el baño entre los usuarios.

No sería la primera vez que esto sucede, cabe recordar, que hace dos veranos en pleno agosto, el Concello da Coruña tuvo que cerrar las playas urbanas de la ciudad por la presencia de carabelas portuguesas.