A Coruña, cubierta por la niebla: dos vuelos desviados a Santiago de Compostela

La ciudad de A Coruña y su área metropolitana han amanecido este lunes 11 de agosto cubiertos de una densa niebla. Una situación que según MeteoGalicia será persistente a lo largo de toda la jornada.

Sin duda, la niebla protagoniza las visiones de los arenales y calles de la ciudad. Lo que también lleva a experimentar un leve descenso de la sensación térmica en contraste con la ola de calor vivida durante la pasada semana.

Esta situación ha afectado al funcionamiento del Aeropuerto de Alvedro, que se ha visto obligado a desviar dos vuelos. El primero, procedente de Ginebra (Suiza) de Easyjet al aeropuerto de Santiago de Compostela. El avión debía haber tomado tierra en el aeropuerto coruñés a las 09:05 de la mañana; finalmente lo hizo a las 09:25 en la capital gallega.

Asimismo, también se desvió a Santiago el vuelo procedente de Barcelona, operado por Vueling, previsto para las 09:10 de la mañana, mientras que el enlace con Madrid, con llegada programada para las 07:50, pudo aterrizar en el aeropuerto coruñés sin incidencias.

Durante este lunes, el cielo se alternará con períodos de nubes y claros con otros ocasionalmente nubosos o poco nubosos o despejados. Por la tarde, habrá más nieblas, por la zona de A Coruña y alrededores.