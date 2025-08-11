A Coruña arranca la semana con una bajada de las temperaturas Quincemil

A Coruña encara el principio de la segunda semana de agosto con niebla y temperaturas frescas que irán subiendo a lo largo de la jornada de este lunes, esperando alcanzar los 25 ºC grados de máxima.

Según la predicción de MeteoGalicia, este lunes el cielo se alternará con períodos de nubes y claros con otros ocasionalmente nubosos o poco nubosos o despejados. Por la tarde, habrá nieblas, posiblemente persistentes.

En cuanto a las temperaturas, estas serán altas para las mínimas con 19 ºC y normales para las máximas con 25 ºC con respecto a lo habitual en esta época del año, con valores que, en general, estarán en ligero descenso.

La calidad del aire se mantendrá estos días en un nivel por lo general regular. En los próximos días se espera un ligero descenso de las temperaturas y cielos por lo general nubosos y poco despejados.