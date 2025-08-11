La contraimagen de la presentación del Viñetas dende o Atlántico en A Coruña

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha compartido una imagen en su perfil de X, anteriormente conocido como Twitter, donde se puede ver la intrahistoria del acto de inauguración de una nueva edición del evento Viñetas dende o Atlántico.

En esta instantánea tomada por el propio dirigente desde su dispositivo móvil, se puede ver a los profesionales gráficos inmortalizando a las diferentes autoridades a las puertas del Kiosko Alfonso, donde se ha levantado el telón de una nueva edición.

📸 Cambio de papeis. Hoxe na inauguración de Viñetas desde o Atlántico tocoulles aos fotógrafos de prensa ser protagonistas.



Asi se ve #Viñetas2025 desde o outro lado do obxectivo 😉. pic.twitter.com/ftWnu2nS9R — Valentín Formoso (@ValentinFormoso) August 11, 2025

Esta imagen, con tono distendido, es una nueva muestra de cercanía por parte de un dirigente que, tras dos legislaturas y media (tomó posesión en 2015), ha consolidado su posición al frente del gobierno provincial.

Además, ostenta la alcaldía de As Pontes de García Rodríguez desde 2007. Anteriormente fue secretario general del PSOE en Galicia tras derrotar a Gonzalo Caballero en las votaciones de primarias en 2021. En 2024 dejó paso al actual titular de ese puesto, José Ramón Gómez Besteiro.