El BNG acusa al PP de permitir el espolio de los Franco en la Casa Cornide de A Coruña

La casa Cornide de A Coruña y los iconos de la belleza Nuria Prieto

El BNG señala al PP y a la Xunta de Galicia como responsables de "amparar" un "novo espolio" de la familia Franco al no haber impedido que vaciasen la Casa Cornide de A Coruña. Los nacionalistas critican además que esta situación dificulta su gestión como Bien de Interés Cultural (BIC).

La diputada y portavoz de Cultura del BNG, Mercedes Queixas, señala esto como una "nova burla á democracia e á sociedade galega" por parte de la familia del dictador.

En este sentido, recuerda que este espolio quedó constatado el pasado lunes con la apertura al público del inmueble —una obligación que tiene la familia Franco desde que se declaró el edificio como BIC en 2023— , al comprobar que su interior se encuentra completamente vacío.

"Non quedan mobles nin outros bens materiais, facéndose realidade as advertencias da veciñanza, que chegou a retratar fotograficamente furgonetas de mudanzas entrando e saíndo do edificio, co total amparo ou conivencia da Xunta", señala el BNG en un comunicado.

Con la retirada de los elementos del interior de este palacete del siglo XIX, poco queda de la historia de José Cornide, intelectual coruñés que ordenó la construcción de este edificio. "A Casa Cornide é representación da Ilustración galega e, lamentablemente, convertérona tamén en representación do espolio franquista", critica Queixas.

Asimismo, la nacionalista critica que el régimen de visitas se limite a cuatro horas a la semana, permitiendo la entrada solamente los lunes de 09:00 a 13:00 horas y en grupos de cinco personas. Es necesaria una reserva previa y ya no quedan huecos hasta febrero del 2026.

"É por todo isto que o BNG vén de rexistrar unha iniciativa no Parlamento para reclamarlle explicacións ao Goberno de Rueda", continúa el BNG, recordando que preguntaran si "se lle parece que está a garantir por parte da Familia Franco o dereito de acceso ao público á Casa Cornide".

El BNG también cuestiona si la consellería de Cultura conocía la situación del inmueble y si realizó un inventario antes de su declaración como BIC. "De non ser así, por que razón non o fixo cando era ben consciente das actitudes históricas da familia Franco centradas na apropiación ilexítima e fraudulenta de bens patrimoniais colectivos?", señala Queixas.