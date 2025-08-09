A Coruña se libra de la alerta por calor pero pasará un fin de semana con máximas altas

A Coruña se libra una vez más de la alerta por altas temperaturas en esta ola de calor que está afectando a buena parte de España y también de Galicia. En el caso de la ciudad herculina, este sábado será un día soleado con temperaturas agradables.

De acuerdo con la previsión de MeteoGalicia, los termómetros se moverán hoy entre los 16 y los 26 grados. El cielo se mantendrá sin nubes hasta la noche, cuando se pasará a una situación de nubes y claros.

Así, la noche quedará con un ambiente agradable para los conciertos que se celebran al aire libre en el marco del Festival Noroeste Estrella Galicia. No será necesario llevar paraguas, aunque con temperaturas en torno a los 20 grados para esta noche no sobrará la chaqueta.

Para el domingo los termómetros coruñeses subirán. Se esperan temperaturas de entre 19 y 33 grados, aunque con una situación de nubes altas que podría aligerar la sensación de calor en la ciudad.