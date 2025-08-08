Una veintena de coches amanecen en A Coruña con los cristales reventados frente a la Domus

Unos 18 coches han amanecido esta mañana con las ventanillas reventadas en A Coruña. Da la casualidad de que todos ellos estaban aparcados justo enfrente de la Domus, aunque se desconoce si hay más afectados.

Un usuario de Quincemil fue el que informó de este suceso al encontrarse con su coche totalmente vandalizado a primera hora de la mañana de este viernes. Había aparcado al lado del museo, del lado que da al paseo marítimo.

Según ha informado la Policía Nacional, por el momento han contabilizado 12 vehículos afectados y están tratando de localizar a los propietarios. Sin embargo, no descartan que sean más los coches dañados y que hayan podido sufrir algún robo.

No se trata de algo nuevo, según un vecino de la zona, noches atrás ya habían roto un par de ventanillas de otros dos coches para robarles en el barrio de Monte Alto.