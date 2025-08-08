Sada (A Coruña) organiza una nueva feria del comercio local este fin de semana

El Ayuntamiento de Sada organiza una nueva edición de la Feria del Comercio Local, que se celebrará este fin de semana en el Paseo Marítimo, a la altura del edificio de La Terraza.

La iniciativa, en la que colabora la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada, reunirá 10 puestos de venta, ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios de distintos establecimientos.

El objetivo es impulsar las ventas del comercio, poniendo en valor su calidad, atención personalizada y cercanía.

El Ayuntamiento destaca que esta acción supone un nuevo paso para acercar los productos y servicios locales a las personas que nos visitan, aprovechando la afluencia de público durante las fiestas.

La Feria del Comercio Local se convertirá en un espacio de encuentro en el que vecinos y visitantes podrán conocer de primera mano la oferta de los establecimientos sadenses, fomentando el consumo responsable y reforzando el tejido económico del municipio.