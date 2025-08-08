La Terraza, en Sada (A Coruña).

A Coruña

Sada (A Coruña) organiza una nueva feria del comercio local este fin de semana

El alcalde, Benito Portela, anima a la ciudadanía a consumir en las tiendas locales

El Ayuntamiento de Sada organiza una nueva edición de la Feria del Comercio Local, que se celebrará este fin de semana en el Paseo Marítimo, a la altura del edificio de La Terraza.

La iniciativa, en la que colabora la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada, reunirá 10 puestos de venta, ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios de distintos establecimientos.

El objetivo es impulsar las ventas del comercio, poniendo en valor su calidad, atención personalizada y cercanía.

El Ayuntamiento destaca que esta acción supone un nuevo paso para acercar los productos y servicios locales a las personas que nos visitan, aprovechando la afluencia de público durante las fiestas.

La Feria del Comercio Local se convertirá en un espacio de encuentro en el que vecinos y visitantes podrán conocer de primera mano la oferta de los establecimientos sadenses, fomentando el consumo responsable y reforzando el tejido económico del municipio.