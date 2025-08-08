Emalcsa pide a Bergondo, Sada, Cambre y Oleiros (A Coruña) que extremen el control del consumo del agua

Emalcsa ha pedido a los concellos del área de A Coruña de Bergondo, Sada, Cambre y Oleiros que extremen el control del abastecimiento del agua ante "consumos excesivamente altos que pueden afectar al suministro".

En una reunión mantenida entre las partes, la compañía encargada del abastecimiento de agua ha pedido que los municipios establezcan medidas de concienciación entre la población y revisen sus redes para detectar posibles fugas.

En el caso concreto de Oleiros existen once depósitos que podrían mitigar posibles cortes puntuales derivados de esta situación. En un comunicado, el Gobierno local explica que recibe el agua de Emalcsa a través del puente del Pasaje, la Costa da Tapia y el depósito de Bergondo.

Su red interna consta de 432 kilómetros de tuberías y "é suficiente e acorde a poboación existente, aos incrementos estacionais e ás previsións de crecemento a medio prazo". A esto añaden que no hay problemas en el embalse ni un incremento de población superior a veranos pasados.

De todas formas, Oleiros critica "desatención" por parte de la Xunta de Galicia en lo relativo a las conducciones generales comarcales. Así, denuncia que el Gobierno gallego "ten pendente atender a petición destes 4 concellos para abordar o proxecto de renovación que evite este tipo de situacións".

En este sentido, asegura que Emaclsa ya está redactando el proyecto para poder licitar las obras que incluirían un nuevo depósito de agua en San Pedro de Nós. Recuerda además que sí ve necesaria la renovación del conducto general que va desde A Telva hasta los depósitos de Begondo que abastecen también a Sada, Bergondo, Cambre y parte de Oleiros.

En este contexto, el Concello de Oleiros "fai un novo chamamento á cidadanía para un consumo racional da auga, especialmente necesario durante estes días sen precipitacións e con elevadas temperaturas".

A nivel provincial, la Xunta de Galicia activaba este jueves una prealerta por escasez moderada de agua en seis municipios: Cabana de Bergantiños, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo y Zas.