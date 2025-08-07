Herido un motorista en A Coruña tras ser alcanzado por un coche junto a la rotonda del Pavo Real

Un motorista ha resultado herido este jueves en A Coruña tras ser alcanzado por un coche. El accidente se produjo en la rotonda del Pavo Real, cuando ambos vehículos se dirigían hacia la Tercera Ronda.

Un turismo alcanzó a la moto en la salida de la glorieta hacia la Tercera Ronda este mediodía. El motorista resultó herido y fue evacuado en ambulancia a un centro hospitalario para recibir atención sanitaria.

Este no es el primer accidente que se produce en este punto en los últimos meses. La rotonda del Pavo Real tiene un gran tráfico, especialmente en horas punta, por lo que los golpes suelen producir también retenciones, como ocurrió a finales de marzo.

Un punto que registró atascos en las últimas horas fue la plaza de Vigo, donde ayer por la tarde hubo un embotellamiento que llegó hasta la entrada de la ciudad. Un coche parado en la calzada impedía el paso del autobús urbano.