Encalla un velero en Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña), tras soltarse del amarre

Una embarcación ha quedado encallada este jueves en las rocas del puerto de Santa Cruz, en Oleiros. El velero está en la zona de la Pedra dos Corvos y hasta el lugar se han desplazado tanto los bomberos como la Salvamar Betelgeuse de Salvamento Marítimo, según informa este organismo.

Un particular dio el aviso sobre las 12:00 horas de este 7 de agosto. El barco tiene una vía de agua y encalló tras soltarse del amarre, quedando "muy metido" en las rocas, lo que dificulta que pueda ser retirado. A bordo no había ninguna persona.

Fuentes de Salvamento Marítimo informan de que por ahora es muy complicado poder retirar el velero, de cuatro metros de eslora, pero se ha procedido a quitar el combustible que tenía a bordo en garrafas para evitar vertidos.

El propietario de la embarcación ya ha sido avisado de lo ocurrido y ahora se analizará cómo proceder. En estos casos, los dueños de los barcos pueden decidir contratar a una empresa privada para retirar el barco, aunque hacerlo dependerá entre otros factores de la marea.