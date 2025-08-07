Declarado este mediodía un incendio forestal en Coirós (A Coruña)

Galicia sigue ardiendo. La ola de calor y las condiciones meteorológicas del verano están actuando de acelerante en las últimas semanas para ver una ola de incendios que siguen azotando diferentes partes de la geografía gallega.

Uno de los últimos incendios se ha declarado este mediodía en la zona de Coirós, en A Coruña. Fuentes de la consellería de Medio Rural cifran la hora de inicio a las 14:03 y se estabilizó a las 16:57. Por el momento se desconoce su origen. El fuego afecta a la parroquia de Santa Marta de Ois y a un total de 4 hectáreas aproximadamenet de superficie.

La consellería desplegó para su extinción 4 técnicos, 2 agentes, 8 brigadas, 3 motobombas, 6 helicópteros y 4 aviones.

Precisamente, los hidroaviones recargan sus depósitos en la zona de Gandarío, en una operación que también ha levantado expectación de las personas que se encuentran tanto en el arenal como en los alrededores.