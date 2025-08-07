Bergondo (A Coruña) aprueba la construcción del Paseo Fluvial del Río Maior

El Concello de Bergondo ha emitido la aprobación provisional del Plan Especial del Río Maior, en la parroquia de Lubre, un proyecto que supondrá la construcción del Paseo Fluvial del Río Maior y permitirá completar la red de saneamiento de la zona.

El expediente se ha enviado a la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia para su visto bueno y proceder posteriormente a su aprobación definitiva, previa a la licitación de los trabajos.

A través de este Plan se diseña, en primer lugar, una senda que comunica los lugares de Agrumias y Cambade, en la parroquia de Lubre, en un tramo de aproximadamente 2.184 metros de longitud.

Este sendero fluvial, que se ejecutará en madera laminada de pino tratado, supondrá un nuevo espacio de ocio para los vecinos y vecinas de la zona, sirviendo además como atractivo turístico.

En segundo lugar, se construirán tres colectores de saneamiento para completar la red de aguas residuales de la parroquia, formada por otros siete colectores que ya están ejecutados, y permitiendo la puesta en servicio de esta infraestructura con la conducción de las aguas residuales a la EDAR de Gandarío.

Además, se procederá a la restauración ambiental del ámbito ya que presenta una cierta degradación por la presión constructiva que ha sufrido y se incluirán soluciones para minimizar los efectos del riesgo de inundación en dos puntos.