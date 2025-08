Premio millonario en Monte Alto, en A Coruña: "Espero que le haya tocado a alguien del barrio"

En Monte Alto no se habla de otra cosa. Desde primera hora de la mañana, la noticia corre de boca en boca entre vecinos, comerciantes y curiosos. No todos los días cae un premio millonario en el barrio. Y no en cualquier sitio, sino en la popular administración de loterías La Sonrisa, situada en el número 108 de la avenida de Hércules, regentada por Manu.

Según ha confirmado el propio lotero, el premio entregado asciende a nada menos que 2.042.669 euros, una cifra que jamás había entregado a una sola persona. "Alguna vez han caído premios grandes, sí, pero siempre repartidos entre varios", cuenta tan contento como si le hubiera tocado a él.

El boleto ganador corresponde a un sorteo de la Bonoloto, y los números que han hecho millonario al afortunado han sido: 4, 22, 23, 31, 32 y 47. El boleto acertó la combinación completa, llevándose el premio íntegro, aunque aún no se sabe si fue un número escogido a dedo o generado automáticamente. "Eso da igual, lo importante es que alguien ha ganado", comenta Manu.

Por ahora, el o la afortunada no ha dado señales. Podría ser un vecino del barrio, un turista despistado, o alguien que simplemente pasó por all. "Si fuera yo, ya estaría en el banco", bromea, ante lo que añade: "Espero que le haya tocado a alguien del barrio".

La administración no ha parado de recibir a gente en toda la mañana. Conocidos de la zona bromean diciéndole a Manu: "Vengo a por mi dinero". Para el lotero esto es también una bendición, al fin y al cabo, esto supone un impulso para su negocio, "sobre todo de cara a Navidad".