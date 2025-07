El Pleno de A Coruña despeja de obstáculos el plan de As Xubias: vía libre a su transformación

La regeneración urbana presentada hace más de un año para As Xubias, en A Coruña, se desatasca. El convenio entre el Ayuntamiento y el fondo europeo que promueve la transformación del barrio, Ginkgo Advisor, ha sido aprobado este jueves en el Pleno municipal extraordinario, al darle su apoyo el BNG. El PP votó en contra.

El primer acuerdo, del 31 de julio de 2024, fue rechazado por la oposición, que con una moción nacionalista pidió su anulación. En el periodo de alegaciones fueron atendidas algunas demandas del Bloque, como la inclusión de vivienda protegida en el proyecto y la ordenación del ámbito para rebajar la edificabilidad, según recoge un cambio en el plan general que está pendiente de llevar a cabo desde 2022.

Con el visto bueno al convenio, el proyecto, que seguirá un plan director elaborado por el prestigioso arquitecto inglés David Chipperfield, sale de su fase incipiente, como la consideró el Concello hace un año, para afrontar etapas más ágiles en un proceso que será largo.

El plan de Chipperfield, con contribuciones de estudios de arquitectura coruñeses, deberá ser presentado en los próximos meses. En el mismo quedarán más definidas las actuaciones previstas en los más de 40 terrenos de As Xubias adquiridos por Ginkgo.

Viviendas en As Xubias de Abaixo. Quincemil

Entre estas, hay construcción de viviendas libres y protegidas junto a la playa de Oza y en As Xubias de Arriba; la conservación de las vías del ferrocarril que separan las casas del mar en As Xubias de Abaixo; y la creación de espacios y equipamientos públicos entre Oza y el Hospital Materno.

El Gobierno y la oposición

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, destacó "todos los esfuerzos" realizados para "mejorar un espacio singular y único" como As Xubias. Calificó el convenio como "punto de partida esencial para impulsar una transformación urbana sostenible mediante la colaboración público-privada".

Lage estableció en cuatro meses el periodo en el que debe quedar definida la ordenación detallada del ámbito a través del cambio en el plan general, que enmarcó en el diseño de la fachada marítima de A Coruña.

El proyecto, continuó el portavoz, reservará un 20% de vivienda de protección "integrada" con vivienda libre en los polígonos residenciales de As Xubias. Aludió al pazo Guyatt, de propiedad privada, sobre el que se aspira a una adquisición para dedicar su edificio y sus jardines a equipamiento y zona verde. "Demandamos que sea posible, pero no se puede garantizar", aclaró sobre este aspecto.

El PP, a través de su portavoz, Miguel Lorenzo, centró su crítica en "las formas" en que se ha desarrollado el proyecto hasta ahora, con la participación del fondo "extranjero" Ginkgo Advisor, por "planificar el urbanismo de la ciudad", pero no se opuso a la transformación urbana en As Xubias. "Nunca nos llamaron para aportar, nos dieron toda la documentación hace tres días y diez minutos antes de la comisión", denunció.

Lorenzo también censuró al BNG por cambiar de opinión sobre el convenio respecto a hace un año y vaticinó que con el proyecto de As Xubias "no va a haber riqueza, pero se va a hacer mucha gente rica y se va a echar a los vecinos".

La concejal del BNG Avia Veira concedió más valor al "convenio rectificado", que calificó como "máis progresista gracias ás aportacións do BNG, que se puxo firme e defendeu a integración das parcelas de Ginkgo á ordenación urbanística". Veira destacó la incorporación de vivienda protegida y el mantenimiento de las vías del tren en el litoral.

Veira afeó al PP la falta de apoyo a As Xubias "cando gobernaba". "Non lles importa absolutamente nada. Nunca lles escoitei a súa alternativa para As Xubias, non a escoitamos neste Pleno".

La concejal nacionalista puso de manifiesto que el PP, al contrario que con el barrio del litoral, sí "vai da man co PSOE" en el desarrollo de la fachada marítima. "Esa é unha decisión de Estado do PP, onde hai miles de metros cadrados para aliviar a débeda polo porto exterior".