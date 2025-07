La Intrusa cierra sus puertas en A Coruña y su dueño se presentará a la alcaldía

Este sábado 19 de julio el local La Intrusa situado en la calle Torreiro cerrará sus puertas. Así lo ha anunciado este viernes su dueño, Aitor Neira, en una rueda de prensa en la que ha hecho repaso de los últimos meses de aperturas y cierres desde la sanción recibida en febrero por una infracción de la normativa de ruidos.

Neira, portavoz de Podemos en la ciudad, ha señalado al gobierno local como responsable del cierre y en concreto a la alcaldesa, Inés Rey.

"Es imposible resistir contra una persecución por parte del Gobierno local encabezada por la alcaldesa Inés Rey. Su Gobierno, y me dirijo a ella como principal responsable, no quiere un local que promueva el respeto, la diversidad, el entendimiento y la fiesta, con responsabilidad, pero la fiesta", declaró esta mañana.

Sobre esto ha añadido que "no entendemos la persecución política que hemos sufrido ya que otros locales en la misma situación no han cerrado. No sé si es por nuestra edad o por nuestros ideales".

Por eso, Neira ha anunciado que se presentará a las siguientes municipales: "Al ser portavoz de Podemos no puedo separarme de la convicción política que tenemos. Hay un proyecto paralelo al Gobierno de Inés Rey y espero en 2027 tener la confianza de los coruñeses y las coruñesas".

Neira insta al fin de la mesa de negociación entre hostelería y Concello

En la intervención, el responsable de La Intrusa también ha enviado un mensaje al sector de la hostelería de la ciudad declarando que "no podemos permitir que estemos en una mesa con voluntad de negociar cuando lo que estamos haciendo es blanquear a un Gobierno local que sigue cerrando y sancionando locales. Debemos levantarnos de la mesa porque es un paripé".

Los últimos meses de reaperturas, cierres y sanciones en relación a la normativa acústica han propiciado la creación de la Asociación para la Defensa e Igualdad de los Hosteleros el pasado mes de marzo para demandar el cambio en la Ordenanza Municipal de Ruido.

Presidida por Xabi Barral, la asociación ha mantenido varias reuniones con el Concello y con los vecinos. La última sesión se celebró el pasado 27 de junio y, tras ella, la Asociación declaraba que "no queremos una ciudad de ocio en polígonos o centros comerciales. Queremos terrazas, actividad y vida en las calles y barrios"; un mensaje repetido este viernes por Neira.

Después de esta reunión se presentará a las partes implicadas un borrador con posibles cambios en la normativa. Todavía no hay fecha para la siguiente cita de la mesa.

Por el momento, ni la agrupación ni su presidente Xabi Barral se han pronunciado en relación al cierre de La Intrusa.

Desde el gobierno municipal reiteran que el local tiene decretado un cierre cautelar y que acumula denuncias vecinales por molestias además de haber trucado el sonógrafo para superar los límites establecidos y haber roto un precinto policial.