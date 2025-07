El Playa Club de A Coruña paga al Concello por su uso hostelero 9.383 euros al año hasta 2032

El Ayuntamiento de A Coruña tiene propiedades que cede temporalmente a empresas para su explotación comercial. Una gran parte de estas concesiones municipales son aparcamientos; también hay inmuebles, gasolineras, instalaciones deportivas, quioscos, el servicio de la ORA y locales de hostelería, alguno tan conocido como la cafetería Copacabana o el complejo Playa Club.

La del Playa es la concesión hostelera en vigor que más pronto caduca, en 2032. De las otras diez, cinco concluyen el contrato entre 2037 y 2054, una ha vencido y tiene prevista una nueva licitación, así como las otras cuatro que en la actualidad ni tienen servicio ni pagan canon anual por su explotación.

La concesión del Playa Club está a cargo de Deporhostelería Playa Club SL, con sede en la plaza de Pontevedra, en la misma dirección en la que el Real Club Deportivo da Coruña ha tenido sus oficinas. Su objeto social es la explotación de la sala de fiestas-discoteca, el café-bar y el restaurante del complejo situado a los pies del arenal de Riazor en virtud de la concesión que le otorgó el Concello en 1998.

El canon que abona esta empresa al año es de 9.383,17 euros, el segundo más alto entre las concesiones de hostelería, por detrás del que asume Indihostel 2012 por Copacabana, de casi 40.000 euros.

El Playa tiene restaurante, cafetería y discoteca, cuyas gestiones han sido subarrendadas a otras empresas del sector en los últimos años. El local de ocio nocturno ha cambiado de gestión recientemente, después de que en septiembre pasado también experimentase una modificación en su concepto y administración que no tuvo continuidad.

Licencia sin obra en los Arcados de Riazor

Entre el Playa Club y el colegio de las Esclavas se extienden al borde del arenal los llamados Arcados de Riazor, un antiguo restaurante que en el pasado formaba parte del complejo hostelero y lleva décadas vacío y abandonado.

El Real Club Deportivo da Coruña, responsable de su gestión desde 1998, obtuvo una licencia de obra en abril de 2023 para iniciar un proyecto hostelero, un plan que había barajado años antes. Pero han pasado dos años y no se ha realizado nada en el lugar.

Lateral de los Arcados de Riazor, sin uso desde hace años. Quincemil

Transcurridos 24 meses desde la obtención del permiso municipal, este ya no está en vigor, pero ni el Deportivo ni el Ayuntamiento confirman si la licencia se ha prorrogado o no. Hace un año, el club indicaba que estaba "en trámites de inicio de obra"; a día de hoy no ha explicado nada más.

Copacabana, Atalaya, Manhattan, Domus, Palacio de Riazor

Las propiedades hosteleras del Concello aparecen en un listado hecho público por el Gobierno local la semana pasada, un día después de anunciar una instrucción que ordenará y regulará sus concesiones en manos de terceros, de las que 105 generan actividad económica. Algunas no abonan canon y otras lo adeudan.

Exterior de la Cafetería Manhattan, en la plaza de Pontevedra de A Coruña. Quincemil

El Copacabana de los jardines de Méndez Núñez reabrió en mayo de 2022 tras años cerrado. La popular cafetería, reformada para el reestreno, es también una concesión hostelera del Concello que desde 2021 está en manos de Indihostel, que paga 39.938 euros al año. Termina en 2051.

Más tarde, en 2054, acaba la concesión de la cafetería y el restaurante del Mirador de San Pedro a cargo de Miramar de San Pedro, por la que paga un canon de 6.000 euros.

Hasta 2043 llega la concesión del Atalaya, también en Méndez Núñez, gestión de Sofepu (3.690 euros) desde 1993. La del Manhattan en la plaza de Pontevedra es más antigua, de 1988, y acaba en 2037. El montante del canon está incluido en la concesión a Saba Aparcamientos por el parking subterráneo de la plaza, con una cantidad total de 10.371 euros.

Otra concesión es la de la cafetería de la Ciudad Deportiva de la Torre, que desde 2015 tiene Centro de Negocios Finisterre. Hasta 2023 no instaló el local, por el que paga 8.266 euros anuales.

El listado de concesiones del Ayuntamiento cifra un canon de 2.945 euros a Juan Luis Pedros Fraga por la gestión de la cafetería del centro social de Palavea, que ha caducado. El Concello prevé licitarla de nuevo, al igual que la cantina de la Casa de los Peces, el restaurante de la Domus, la cafetería-quiosco del parque de Santa Margarita y el ambigú del Palacio de los Deportes de Riazor.