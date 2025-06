Jóvenes de A Coruña hacen noche en la playa de cara a San Juan: "No queríamos quedarnos sin sitio"

Jóvenes coruñeses hacen noche en la playa de cara a San Juan: "No queríamos quedarnos sin sitio" Quincemil

Desde la mañana del domingo, las playas del Orzán y de Riazor, en A Coruña, presentan la estampa habitual a pocas horas de la celebración por excelencia de la ciudad: la noche de San Juan. Cientos de personas custodian sus parcelas frente al mar, preparándose para la noche. La mayoría son jóvenes, aunque también se dejan ver algunos adultos.

A las 9:00 horas de esta mañana, muchos grupos ya habían tomado el relevo de sus amigos alrededor de las 8:00, tras haber pasado la noche en la arena.

Iria e Iago han sido de los trasnochadores. "Tenemos la parcela desde ayer a las ocho de la mañana. La cuidamos en turnos de cuatro horas con nuestros colegas. Esperamos que la noche esté bastante bien", cuenta Iago.

Iria y Iago, en su parcela en la playa del Orzán de A Coruña Quincemil

"Pasar la noche aquí fue bastante tranquilo, con muchas luces. No me acordaba de otros años, pero había demasiado ambiente", señala el joven. "Demasiado como para poder dormir", apunta Iria. Iago tiene claro que esta noche la hoguera se lleva sus apuntes de Matemáticas y Filosofía después de un año intenso de estudio en 2º de Bachillerato.

Unos, trasnochadores; otros, madrugadores

Saray Añón cuenta que llevaban ya un par de horas en la playa tras relevar a unos amigos que habían pasado la noche allí. Al principio, reconoce, estaban algo preocupados: "Non sabiamos se iamos poder manter a parcela durante a noite".

Saray, en la parcela que tiene con sus amigos en la playa del Orzán de A Coruña Quincemil

Finalmente, sí fue posible gracias a que más gente se quedó vigilando. Sus amigos guardaron el sitio hasta las siete de la mañana. Ahora, concluye: "Con moitas ganas de que chegue a noite e rematando de preparar todos os detalles".

La joven asegura que prefirieron coger la parcela el día anterior, tras acercarse a echar un vistazo y tantear el terreno: "Ao final, un pouco por medo a quedar sen sitio, decidimos collela con bastante antelación, antes de chegar esta mañá e atoparnos sen ela".

"Esperamos que la noche sea una locura", cuenta Andrea, una de las jóvenes que custodian una parcela junto a sus amigos. "Nosotros hemos venido a relevar a unos compañeros que se quedaron a dormir. Nosotras nos levantamos por la mañana", apunta su amiga Nora.

Andrea y Nora guardan sitio para disfrutar de la noche meiga con sus amigos Quincemil

Sobre la recogida de madera, Andrea añade: "Esperamos que no haya mucha cola, porque si no va a ser un infierno. Yo no voy a quemar nada, pero sí voy a saltar la hoguera, porque es algo que hago siempre".

Ambas jóvenes se juntan cada noche de San Juan desde hace tres o cuatro años con sus amigos del colegio en la playa del Orzán."Yo tampoco voy a quemar nada. Si me acuerdo, a lo mejor traigo algún apunte. Si no, saltar la hoguera y ya", añade Nora entre risas.

Estella y José Miguel también están en la playa cuidando su parcela. "No dormimos aquí, llegamos a las 8:00 de la mañana para relevar a unos amigos. Nos hemos organizado por turnos, según la disponibilidad de cada uno", explica el joven.

Estella y José Miguel Quincemil

Estella añade: "Yo espero que sea estupendo. Saltar la hoguera va a estar un poco complicado porque esperamos que haya una hoguera bien grande. Nos lo vamos a pasar muy bien, porque todo el mundo dice que San Juan es una noche mágica".

"Hay bastante gente. Yo me esperaba menos. La gente se esfuerza mucho por San Juan porque es una fiesta muy importante y vienen a la playa a hacer camping", concluye la joven.

A todos estos jóvenes todavía les espera una jornada para ultimar los preparativos y disfrutar por todo lo alto de la noche meiga de A Coruña. Una vez más, entre hogueras y saltos, promesas y risas, se escribirá un nuevo capítulo de una tradición que, año tras año, une a generaciones en torno al mar y al fuego.