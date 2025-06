Intento de agresión sexual en los baños públicos de la playa de Riazor en A Coruña

Un tranquilo día de playa, sol y calor se convirtió este martes en una pesadilla y una jornada difícil de olvidar para una joven coruñesa. Los hechos ocurrieron a pleno día y en un espacio aparentemente seguro: los baños públicos de la playa de Riazor.

"Me tocó el culo y se sacó el pene", cuenta todavía conmocionada la mujer de 32 años que ya ha denunciado ante las autoridades el intento de agresión sexual que ha sufrido en estos aseos públicos situados al pie de las escaleras que bajan desde el Playa Club.

"Después de pasar la mañana en la playa, fui al baño a cambiarme porque tenía que entrar a trabajar", relata la víctima. Eran alrededor de las 15:00 horas de la tarde y cuando entró no había más gente.

Cuenta que mientras estaba dentro de una de las cabinas escuchó una conversación entre una mujer mayor y un hombre de raza negra en la que la mujer le advertía que el aseo era femenino y él no podía estar allí. A este respecto, la afectada detalla que éste se excusaba diciendo que en su baño no tenía espejo donde peinarse y que por eso fue al de mujeres. Más tarde se comprobó que no era cierto, y solo era una excusa.

Cuando la mujer mayor abandonó el baño, la joven de 32 años se quedó a solas con este. Fue ahí cuando sucedió lo inimaginable: "Intentó tocarme el culo y se sacó el pene, me quedé paralizada", reconoce, aunque acto seguido le gritó que se marchase de allí y le dio un empujón.

Este obedeció, aunque con una expresión de "risa", como si le hiciera algún tipo de gracia la situación, algo que también corroboró otra joven que entró en ese momento al baño y vio cómo la afectada le decía al hombre que se marchase.

Ambas fueron a dar el aviso al puesto de socorristas y fue el personal de salvamento el que dio aviso a las autoridades. La Policía Nacional acudió al lugar unos 15 minutos después y calificó el episodio como un intento de agresión sexual.

El autor, según la descripción proporcionada a la policía, era de "un joven de raza negra", que había estado en la playa durante la mañana con un grupo de hombres.

El resto del grupo abandonó instantes después el arenal por la zona de Las Esclavas. La policía recorrió la playa y la plaza de Portugal en busca del sospechoso, pero sin éxito.

La víctima ha presentado denuncia formal ante la Policía Nacional. "Me impactó vivir algo así un día cualquiera de playa, con gente alrededor y baños públicos a pocos metros", afirmó, mientras expuso que decidió denunciar para evitar que otras mujeres —jóvenes o mayores— sufran una situación similar.