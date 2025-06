La comunidad peruana de A Coruña se moviliza por un entierro digno para la mujer asesinada

El asesinato machista de una mujer en el barrio de la Sagrada Familia este domingo sigue muy presente en A Coruña y especialmente en el barrio, donde esta tarde en la plaza de las Conchiñas se ha reunido la comunidad peruana para expresar su repulsa.

Esta comunidad está integrada por unas 2.000 personas en A Coruña y parte de ella era Maritza, que este domingo perdió la vida a manos de su marido, quien le llegó a asestar unas 70 puñaladas. La intención de la reunión de hoy era organizarse para recaudar fondos para los gastos funerarios.

Esta ayuda y apoyo irá dirigida a uno de los cinco hijos de la fallecida, que cuando sucedió todo estaba viajando a Galicia para reunirse con su progenitora, cuya vida giraba alrededor de conseguir un futuro mejor para su familia y traerles a todos poco a poco.

Érika Pérez era una de las más conmovidas por todo lo ocurrido, natural del puerto peruano de Ilo, de donde también era Maritza y con la que tenía relación desde los 14 años. Aseguró que aún está asimilando lo ocurrido y ha reconocido que "algo se veía venir porque vivían un poco mal", en referencia a su amiga y su pareja actual.

"Era muy alegre y conocida por todo el mundo"

Define a la fallecida como "muy alegre" y asegura que no solía estar con mucha gente "pero era conocida por todo el mundo". Una de sus grandes aficiones era la cocina y en Perú tenía un restaurante donde elaboraba un exquisito ceviche, al igual que lo hacía para algunas reuniones de la comunidad peruana en la ciudad herculina.

La fallecida apenas llevaba un año y medio en Galicia y había empezado a trabajar hace poco en el sector de la limpieza porque durante meses ha estado sin papeles.

Sobre su mala situación en casa, dado que el año pasado sufrió un episodio de violencia de género por parte del que ahora es su asesino (sobre el que se dictaminó una orden de alejamiento), su amiga cuenta que "comentó algo alguna vez, comentarios simples y luego ya no hablaba de eso".

"El niño está destrozado porque hoy ha ido a reconocer el cuerpo y no veía a su madre desde hace año y medio", concreta Érika, que esta misma tarde ha estado arropando al pequeño ante esta inesperada y dolorosa pérdida. "No ha venido hoy a esta reunión porque no tenía fuerzas", dijo.

Se ha decidido por parte de la familia que el cuerpo será incinerado porque llevarlo a Perú era muy costoso y para sufragar estos gastos y que tenga un entierro digno la comunidad peruana ha solicitado ayuda al Consulado de Perú, que se ha comunicado con la alcaldesa Inés Rey con la intención de que la familia de la fallecida reciba soporte económico.