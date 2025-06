Cristina Pardo, elegida nueva Secretaria Xeral del PSOE de Culleredo (A Coruña)

La Agrupación Socialista de Culleredo eligió el pasado sábado a su nueva Comisión Ejecutiva Municipal en la asamblea extraordinaria celebrada en el Edificio de Servizos Múltiples do Burgo.

En dicha Comisión, Cristina Pardo, primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Deportes e Xuventude en el Concello de Culleredo, fue elegida secretaria xeral, encabezando la única candidatura presentada.

La nueva ejecutiva del PSOE de Culleredo está conformada por:

Secretaria xeral: Cristina Pardo

Secretaria de Organización: Ana Julie Suárez

Secretario de Política Municipal: Carlos Traviesas

Secretaría de Igualdade: María Carmen Naya

Secretario de Xuventude: Jorge Gestal

Secretaria de Acción Electoral: Jessica Méndez

Secretaria de Comunicación: Begoña Mantiñán

Secretario de Industria, Obras e Servizos: José Emilio Vázquez

Secretaria de Formación e Emprego: María Begoña Gómez

Secretario Ejecutivo: Miguel Suárez

La candidatura salió adelante con un apoyo prácticamente absoluto de la asamblea al reunir 35 votos a favor y 3 en blanco.

En su intervención, Pardo destacó su aprendizaje junto al alcalde, José Ramón Riobóo, como clave para dar el paso. "Se estou hoxe aquí é porque estou orgullosa de formar parte dun equipo co que aprendín a antepoñer o interese xeral", expresó.

La secretaria xeral resaltó el carácter de "pensar na veciñanza de forma permanente" que le inculcó Riobóo. "O noso alcalde goberna e fainos gobernar con solvencia, experiencia e unha visión clara para Culleredo", apuntó.

"Entrei no PSOE con pouco máis de vinte anos, ilusionada por participar, por construír, por aprender. E nos últimos anos, como parte do goberno municipal, tiven a oportunidade de vivir de preto o que significa gobernar con responsabilidade e con compromiso, en tempos que non foron nada fáciles", afirmó.

Pardo concluyó agradeciendo el apoyo "para seguir construíndo futuro desde a unidade, desde o traballo, desde a firme convicción de que o mellor está por vir e que o conseguiremos entre todas e todos".

También se aprobaron en la asamblea las candidaturas de representación de la agrupación socialista de Culleredo en el Comité Nacional Galego y en el Comité Provincial.