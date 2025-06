Así será el San Juan 2025 en A Coruña: concierto de La Guardia y 120 toneladas de madera

A dos semanas de la noche más mágica del año, A Coruña ya lo tiene todo preparado para minimizar las incidencias en las playas y garantizar la seguridad y el dsfrute de vecinos y turistas.

Habrá refuerzos especiales de limpieza, tanto en las playas como en los barrios con mayor afluencia, como Monte Alto. También se reforzará el mantenimiento de los aseos públicos.

Seguridad: más de 1.000 personas en el operativo

El dispositivo de seguridad superará las 1.000 personas, con la colaboración y coordinación entre Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y otros cuerpos, todos conectados desde el centro de mando de la Coraza. Se emplearán drones y cámaras térmicas para garantizar el control del evento.

El desalojo de las playas comenzará a las 06:00 horas del 24 de junio, empezando por Riazor, Orzán y Matadero.

Zonas de exclusión y limitaciones en las playas

Por otra parte, no estará permitido hacer hogueras cerca de contenedores, vehículos u otros elementos. Tampoco estará permitido el uso de combustibles líquidos ni de acelerantes para encender las hogueras.

Está prohibido quemar plásticos, cauchos, ruedas, colchones, madera lacada, gomaespuma y otros objetos que puedan producir gases tóxicos. No se permitirá el acceso a las playas con muebles ni objetos voluminosos, o madera que tenga puntas o clavos.

En las zonas de exclusión no se podrá encender fuego de ningún tipo. Estas zonas son: la totalidad del trazado del oleoducto y del gasoducto de alta presión, el Parque de Bens —incluida la playa de Bens—, el Monte de San Pedro, los Jardines de Méndez Núñez, los Jardines de San Carlos, la plaza de las Bárbaras y el entorno de la Torre de Hércules, incluido el merendero de As Lapas, la playa de As Lapas y las calas de Os Mouros y de Durmideiras, sin perjuicio de que los servicios de seguridad puedan designar alguna otra zona en base a criterios de protección de las personas y los bienes públicos.

Además, está prohibido trasladar contenedores de residuos o cambiar su ubicación, debido a los desajustes que esto provoca en la recogida de basura durante los días posteriores a la fiesta.

Tampoco estará permitido bajar con vidrio a las playas. Estos residuos deberán depositarse en los puntos habilitados en los accesos a los arenales. No estará permitida la suelta de globos de papel, farolillos chinos o similares cuyo medio de ascensión sea el fuego.

Cartel de la influencer Laura Pato

El cartel de este año ha sido realizado por la artista Laura Pato, ourensana de nacimiento y coruñesa de adopción, conocida como Le Petit Patito.

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, junto a la influencer y diseñadora Laura Pato

Con un estilo muy reconocible y comprometido con temas de actualidad, ha querido darle una nueva vuelta al tradicional "Meigas fóra" apostando por una estética mística y moderna que conecta con el carácter simbólico y ancestral de la noche de San Juan.

Dispositivo especial de transporte

Habrá un dispositivo especial de transporte público, con buses lanzadera desde la plaza de Pontevedra hacia diferentes barrios, para facilitar la movilidad. Además, la hostelería podrá ampliar su horario nocturno en dos horas, tal y como había anunciado la alcaldesa ya la semana pasada.

Se habilitarán cuatro puntos violetas para atención en caso de violencia machista, con su ubicación detallada en la página web del Ayuntamiento.

"La playa es de todos"

La alcaldesa recordó también la importancia del respeto al espacio público. "Las playas son de todos y no se puede parcelar. Entiendo que es apasionante ir a acampar con los amigos, pero no se puede empezar a poner marcos el día 19 al mediodía. La playa es de todos", sentenció esta mañana.

Además, el Concello pide atención especial a la pleamar prevista para las 3:50 horas de la madrugada, y recuerda que no está permitido el uso de materiales peligrosos en las hogueras.