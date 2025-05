Betanzos (A Coruña) busca reorganizar el tráfico en el centro histórico de la ciudad

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, mantuvo una reunión en días pasados con representantes de las asociaciones de comerciantes (Chescasco y ACEBE) y la de Amigos del Casco Histórico para analizar la propuesta para el futuro control de tráfico en esta zona de la ciudad. La primera edil explicó las actuaciones previstas que tienen como objetivo que las personas tengan prioridad sobre los coches "y que ello contribuya, junto a otras medidas que se están llevando a cabo, a hacer del casco histórico un lugar atractivo para vivir, potenciando a la vez su comercio y hostelería".

Para ello, en los últimos años se recogieron, a través de un proceso de participación social, en el que las tres entidades tomaron parte, una serie de medidas y objetivos que ahora se plasman en el sistema de control de accesos y distintas mejoras y equipamientos en las calles del casco histórico.

La propuesta que se implantará recoge ese uso peatonal preferente en el casco histórico, pero facilitando también la circulación de vehículos para permitir gestiones durante un tiempo limitado, algo que en otros cascos históricos no sucede al impedir el acceso a los no residentes. "Teniendo en cuenta las características de la zona antigua de Betanzos, donde existen muchos servicios además de zona comercial y hostelería, vamos a mantener esa convivencia, permitiendo que los no residentes accedan al casco histórico, lo que no ocurre en otros cascos similares, durante un tiempo, eso sí, limitado", indicó la primera edil.

María Barral indicó que la potenciación de esta parte de la ciudad, del comercio y de su hostelería, pasa por esta actuación. No es posible abordar una transformación del casco histórico, con la inversión más importante que nunca antes se hizo por parte de un gobierno local en sus calles, sin poner en marcha cambios como este, en el que las personas sean las protagonistas de sus calles, les explicó a los comerciantes y vecinos. Comentó que cualquier cambio siempre "genera controversia. Y este, en Betanzos como en otros cascos históricos, “lo generará también, pero creemos que a corto/medio plazo quedará demostrado que mejorará las condiciones de estas calles y la movilidad tanto para quien reside en la zona como para sus visitantes".

La regulación pasa por la puesta en marcha de una serie de medidas en materia de ordenación de tráfico y de un circuito de cámaras, ya instaladas, que controlarán los accesos a la zona, no con afán recaudatorio como "algunos interpretan" sino para evitar estacionamientos indebidos y que muchas calles del casco histórico se utilicen como atajo sin respetar las normas de circulación. La alcaldesa indicó que las consultas realizadas por las entidades se centraron en casuísticas concretas "a las que el gobierno local dará solución, tal y como ya tenía previsto, ya que hay actividades que, por sus características, ya estaba contemplado, necesitarán un tratamiento específico para poder atender a sus clientes. Hablamos, especialmente, de clínica de fisioterapia, panadería, farmacia, etc."

En lo que sí coincidieron las tres asociaciones es que los 15 minutos de limitación de tiempo para entrar y salir del casco histórico parecen insuficientes, por lo que la alcaldesa se comprometió a estudiar, junto con los técnicos municipales, una ampliación de este tiempo. La propuesta que planteó el gobierno local es que puedan acceder a la zona todos los residentes (las matrículas de sus vehículos estarán registradas en el software de las cámaras) sin límite de tiempo, como hasta ahora.

Los no residentes dispondrían de un tiempo limitado para facilitar pequeñas gestiones tanto comerciales como personales y de esta forma dar servicio, por ejemplo, al Conservatorio Municipal o la guardería municipal a la hora de llevar o recoger alumnos/as; o a la farmacia.

Las cámaras registrarán la hora de entrada y la hora de salida. Una vez superado el tiempo que se establezca, la cámara emitirá directamente la sanción. Se creará un horario para carga y descarga y se permitirá también acceder, sin condiciones, a vehículos que realicen servicios públicos o emergencias. En caso de que una persona no residente superase, por una cuestión de fuerza mayor, los minutos permitidos, dispondrá de 48 horas para justificar la causa y así quedar exento de cualquier sanción.

Evitar estacionamientos indebidos

Otro de los objetivos es evitar aparcamientos indebidos en calles o plazas como las de Galicia, Constitución o Fernán Pérez de Andrade, o que se circule en algunas zonas a velocidades inadecuadas, sobrepasando ampliamente los límites. Para evitar esto último, se prohibirá la bajada por la rúa Prateiros hacia el arco de a Ponte Vella, excepto para residentes en esa zona del casco, es decir, en la propia calle, A Cerca y las venelas. De esta forma, vehículos que ahora mismo circulan por la rúa Prateiros a modo de “atajo” para sus desplazamientos por la ciudad no podrán hacerlo, exponiéndose a ser sancionados cada vez que utilicen la salida por el arco da Ponte Vella al no estar autorizados para ello y saltarse las señales de prohibición.