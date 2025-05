¿Un tranvía de vuelta por A Coruña? El eterno debate que resurge sobre raíles

Imagínate pasear por el Cantón Grande de A Coruña y que un tranvía te recoja en pleno Obelisco. No hace tanto que las calles de la ciudad herculina acogieron las vías de una red ferroviaria que recorría gran parte del paseo marítimo. Aunque la idea era buena, no obtuvo el éxito que se esperaba: se convirtió en una atracción turística, pero no atrajo la demanda necesaria para consolidarse como un transporte útil y funcional, por lo que en 2011 desapareció.

Por eso, ha sorprendido que la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura de Barcelona haya seleccionado A Coruña como una de las 22 ciudades españolas con mayor potencial para implantar una red de ferrocarril urbano. Un estudio elaborado por dicha entidad plantea una propuesta inicial para una futura red tranviaria que conectaría puntos clave de la ciudad.

"El tranvía es más barato que el metro porque va en superficie. Cada metro de metro cuesta 100 millones de euros; si lo amortizas en 100 años, estás pagando un millón por año. El tranvía, en cambio, es mucho más accesible: llegas a la parada, mueves un pie y te subes", defiende con contundencia Pau Noy, representante de la fundación, autores de dicho estudio.

A Coruña tiene el tamaño y características idóneas para una red tranviaria, aunque el experto reconoce que no es una ciudad sencilla: "Las pendientes y la falta de grandes avenidas complican el trazado, pero no lo imposibilitan. El recorrido que proponemos no es una copia del tranvía turístico. Conecta con la estación, con hospitales, universidades y zonas de actividad económica. Esa es la lógica de cualquier red tranviaria moderna".

Un pasado sobre raíles y un presente entre dudas

La Compañía de Tranvías de A Coruña conoce bien la historia ferroviaria de la ciudad. Su director, Ignacio Prada, recuerda cuando la Compañía nació en 1903 con tranvías de mulas. "En 1913 se electrificó y en 1922 se inauguró el tranvía a Sada. En 1948 llegaron los trolebuses, que fueron sustituyendo a los tranvías por su versatilidad y menor coste. La última línea de tranvía se suprimió en 1962", explica.

Desde entonces, el transporte público ha seguido evolucionando. "Hoy apostamos por la electrificación de autobuses, que no requieren infraestructura fija como vías o catenarias. Frente a una avería, el sistema de autobuses es más resiliente y más eficiente. Se pueden incorporar carriles bus para mejorar su rendimiento sin necesidad de hacer grandes obras", indica Prada. Descartando la vuelta al tranvía, pero apostando por los buses 100% eléctricos, como los ya incorporados a la flota herculina.

Interés en el estudio

El Ayuntamiento de A Coruña ha reaccionado al estudio con prudencia. Fuentes municipales reconocen que “todo estudio sobre movilidad es de interés”, pero subrayan que para tomar cualquier decisión necesitarían uno propio, elaborado con datos locales y actualizado. Además, recuerdan que recientemente se han finalizado las obras para soterrar las antiguas vías del tranvía turístico. Una medida que, según afirman, "mejora la seguridad vial, especialmente para motocicletas, que resbalaban sobre los raíles".

Volver al tranvía

En barrios como la Ciudad Vieja, donde el tranvía turístico prestó servicio en el pasado, la propuesta no ha generado entusiasmo. "Volver a poner vías en el suelo y postes para catenarias es una contradicción después de haberlos eliminado. No estamos hablando de un tranvía turístico, por tanto, para valorarlo habría que saber su trazado, coste, duración de la obra y conexiones", explican.

"No decimos que Coruña tenga que tener un tranvía ya. Decimos que, por tamaño y configuración, podría tenerlo"

"En nuestro barrio, con calles estrechas y difíciles, no cabe un tranvía. Mejor apostar por autobuses eléctricos pequeños y frecuentes. En todo caso, lo que apoyamos es un metro ligero o cercanías que llegue a la estación de Renfe o los muelles, y desde ahí conectar con las líneas urbanas", añaden.

¿Y ahora qué?

La propuesta de la fundación no es un proyecto definitivo, sino una invitación al debate. Pau Noy lo aclara: "No decimos que Coruña tenga que tener un tranvía ya. Decimos que, por tamaño y configuración, podría tenerlo. Para avanzar, hace falta voluntad política, estudios serios y, sobre todo, consenso ciudadano".