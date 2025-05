Uber regresa a A Coruña antes de final de mes con la vista puesta en reforzar la oferta de VTC

Tal y como adelantaba Quincemil esta mañana, Uber regresará a A Coruña antes de que termine el mes. Tras un tiempo desaparecida, la aplicación volverá a estar disponible para los coruñeses a partir de junio. Con ello, serán dos las empresas VTC las que pasen a operar en la ciudad mediante app, aunque con ciertas limitaciones.

Ya en 2019, A Coruña se convertía en la primera ciudad gallega en disponer de este servicio. Poco después del desembarco de Cabify como alternativa al taxi, lo hacía también Uber, en paralelo. Mientras que la primera se mantuvo en la ciudad durante todos estos años, Uber fue desapareciendo poco a poco del mapa. Sin embargo, apenas se notó su presencia durante el tiempo que duró.

Actualmente, la presencia de VTC en la urbe es "limitada, pero estable", según comentaban fuentes de la compañía a este medio. Sin embargo, con la incorporación de esta nueva aplicación, los vehículos con conductor (VTC) podrían ganar fuerza en la ciudad frente al taxi tradicional. Algo que no gusta mucho entre el sector.

Cabe destacar que en Galicia estos servicios están concebidos para realizar trayectos interurbanos, es decir, entre diferentes municipios. Por tanto, no están autorizados a operar dentro del mismo término municipal sin un contrato previo de al menos 15 minutos de antelación. Aun así, los taxistas defienden que su funcionamiento debe ser el mismo, por ejemplo, que el de los buses interurbanos, con un recorrido centrado en dar servicio a la periferia.

Desde Cabify, reconocen que mantener operativa su flota en A Coruña no ha sido sencillo debido a las "dificultades normativas y el escrutinio constante". Aun así, aseguran que su funcionamiento es plenamente legal y que cumplen con las exigencias tanto del Ayuntamiento como de la Xunta. Recalcan que su intención no es competir de forma desleal, sino "ofrecer un servicio más, cumpliendo con todos los requisitos y buscando que haya espacio para todos".

Algo con lo que coinciden los taxistas. Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi Coruña, recuerda que "la ley es para todos, tanto para taxis como para las VTC". Por lo que apunta que muchos de estos servicios deberían limitarse a operar entre municipios. Por su parte, Antonio Vázquez, de RadioTaxi Coruña, es aún más claro: "Nosotros no estamos en contra de nada, pero que hagan su trabajo legalmente. No vamos a permitir que hagan servicios urbanos porque no están contemplados para eso", explica.

Aún así, la compañía destaca que han conseguido ampliar su flota, generar empleo local y ofrecer un servicio moderno y eficiente. "Muchos usuarios han vivido momentos en los que no encuentran taxis disponibles. Ofrecer una alternativa es una respuesta lógica a esa necesidad creciente”, argumentan.