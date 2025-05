Taxistas de A Coruña, sobre el auge de Cabify: "No estamos en contra de nadie, pero deben cumplir la ley"

Mientras que en otras ciudades Cabify o Uber forman parte del día a día de las personas, en A Coruña todavía cuesta ver VTC circulando por la carretera. Las siglas responden a "vehículo de transporte con conductor", que no es lo mismo que un taxi. Se caracterizan por ser de color negro y tener una matrícula diferente al resto, pero por lo demás, podrían pasar prácticamente desapercibidos. Sin embargo, su presencia comienza a crecer y, con ello, las discrepancias entre sectores por interponerse ante el trabajo de otros.

Según confirman fuentes de la propia compañía, A Coruña cuenta actualmente con una presencia "limitada, pero estable", de vehículos VTC. Principalmente a través de la plataforma Cabify. No obstante, este servicio ha despertado recelo en el sector del taxi, que pide que se respeten las limitaciones legales que impone la Xunta a los vehículos de transporte con conductor (VTC).

En Galicia, estos servicios están concebidos para realizar trayectos interurbanos, es decir, entre diferentes municipios. No están autorizados, por tanto, a operar dentro del mismo término municipal sin un contrato previo de al menos 15 minutos de antelación. Por lo que, si tu idea es pedir un Cabify de la estación de tren al centro de A Coruña, eso no es posible, por mucho que lo hayas solicitado antes.

Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi Coruña, considera que "la ley es para todos, tanto para taxis como para las VTC". Apunta que muchos de estos servicios deberían limitarse a operar entre municipios y denuncia que algunas prácticas actuales no respetan esa condición: "Si cogen a alguien en Oleiros, pueden traerlo a A Coruña, pero el próximo trayecto no podría ser dentro de la propia ciudad".

"No vamos a permitir que hagan servicios urbanos porque no están contemplados para eso. Lo que pedimos es que cumplan la normativa” Antonio Vázquez, de RadioTaxi

Antonio Vázquez, de RadioTaxi Coruña, es aún más claro: “Nosotros no estamos en contra de nada, pero que hagan su trabajo legalmente. No vamos a permitir que hagan servicios urbanos porque no están contemplados para eso. Lo que pedimos es que cumplan la normativa”. Vázquez pone como ejemplo la recogida de usuarios en la estación de Renfe o en zonas de ocio nocturno, donde, afirma, "tienen que subir el contrato (viaje) a una plataforma con al menos 15 minutos de antelación, y muchos no lo hacen".

Ambos profesionales lo comparan con el servicio de autobús. Un VTC actuaría como un medio de transporte interurbano. Es decir, desde la periferia, hacia la ciudad, y volver. Mientras que los urbanos nunca salen del término municipal. Al ser autonómicos, son competencia de la Xunta. A diferencia de los taxis, que responden a los ayuntamientos. "Es como si yo decido añadir otro servicio hacia Marineda, tan solo porque no llegan los buses rojos", explica.

Ambos portavoces del taxi coinciden en que no se ha notado, por el momento, una bajada significativa en la demanda de servicios tradicionales. Sin embargo, mantienen la preocupación ante lo que perciben como una competencia fuera del marco legal.

Cabify defiende su legalidad

Desde Cabify, reconocen que mantener operativa su flota en A Coruña no ha sido sencillo debido a las "dificultades normativas y el escrutinio constante". Aun así, aseguran que su funcionamiento es plenamente legal y que cumplen con las exigencias tanto del Ayuntamiento como de la Xunta. Recalcan que su intención no es competir de forma desleal, sino "ofrecer un servicio más, cumpliendo con todos los requisitos y buscando que haya espacio para todos".

La compañía destaca que han conseguido ampliar su flota, generar empleo local y ofrecer un servicio moderno y eficiente. "Muchos usuarios han vivido momentos en los que no encuentran taxis disponibles. Ofrecer una alternativa es una respuesta lógica a esa necesidad creciente”, argumentan.

Uber prepara su regreso a la ciudad

A este escenario se sumará en breve el retorno de Uber a A Coruña, previsto para finales de este mes. Aunque de momento es independiente de Cabify, su llegada podría intensificar aún más el debate sobre el modelo de movilidad urbana que necesita la ciudad.