La derecha recupera Cambre (A Coruña): diez años de Unión por Cambre y un intento de izquierdas

La derecha recupera Cambre. La dimisión de María Pan como alcaldesa tendrá hoy el capítulo final con el nombramiento de un nuevo alcalde, el tercero en la legislatura con un complejo puzzle para lograr mayorías absolutas para sacar adelante las diferentes iniciativas.

Tras gobernar entre el 2015 y 2019, el 2019 y 2023, y el 2023 hasta hoy, Unión por Cambre sale del gobierno que encabezaron Óscar García Patiño hasta 2024 y la propia Pan el último año. Lo hace harta de que desde la oposición, con un abanico de fuerzas a ambos lados del arco ideológico, le tumben todas las iniciativas y no le permitan gestionar el día a día. Una oposición conformada por PP, PSOE y BNG cuya alianza es antinatural e impensable, aun tratándose de sacar adelante un gobierno local.

Dos candidatos para un bastón

El primero en anunciar su intención de ser alcalde fue Diego Alcantarilla, del PSOE. Formó parte del primer gobierno de esta legislatura, en pacto con UxC, pero cuando dimitió Óscar García Patiño su formación exigió contratación y el socio mayoritario ofreció Obras. Fue el más tibio en su discurso del pleno el día que se tomó cuenta de la salida de Pan, y el más veloz en postularse. Solo hora y media después de que se iniciase ese pleno, compareció en la sede de la agrupación provincial en la coruñesa calle de Zalaeta para anunciar su intención. El BNG se sumó rápidamente y le dio su apoyo. Siete concejales, de los once que conformaban esa oposición a Pan.

Pero los otros cuatro pertenecen al PP, que es la segunda fuerza más votada. La candidatura encabezada por Diana Piñeiro obtuvo cinco actas, quedándose una por el camino al salir del grupo en condición de concejala no adscrita María Elena Lauda Fernández. El cuadro popular anunció también su candidatura por responsabilidad, lanzando como argumentos tres premisas básicas: son la segunda fuerza más votada, creen tener más capacidad de diálogo que sus antecesores y quieren sacar adelante la situación tan complicada de la localidad.

Alternativa propuso un gobierno con todos presentes

Alternativa, con dos concejales, ha estado apoyando desde la junta de gobierno a Unión por Cambre, pero sin responsabilidades en el día a día. El partido presidido por Ángel García Seoane apoyará la gobernabilidad, pero propuso un gobierno hasta 2027 donde estén representadas todas las fuerzas políticas con representación.

Una nueva minoría absoluta

La elección de Diana Piñeiro como alcaldesa se producirá en aplicación de la ley correspondiente. Al no alcanzar ninguna lista la mayoría absoluta (Alcantarilla cuenta con 7 apoyos confirmados, Piñeiro con cuatro, Unión por Cambre se abstendrá, Alternativa dos Veciños y la concelleira no adscrita no han anunciado aún el sentido de su voto), gobernará el cabeza de lista de la más votada. Una vez que Unión por Cambre sale de esta ecuación, y por esa causa dimitió Ramón Boga para reincorporarse a su puesto de funcionario, este estatus corresponde al PP. Con tan solo cuatro concejales, deberá obtener hasta siete votos afirmativos para poder sacar adelante cualquier iniciativa.