Así fue la gran excavación arqueológica de la Torre de Hércules en los años 90 en A Coruña

El pasado 24 de marzo, el Consello da Xunta aprobaba un acuerdo entre el Gobierno gallego y el Concello da Coruña para acometer trabajos en la Torre de Hércules, entre los que se incluye la reparación del área arqueológica levantada hace más de 30 años. José María Bello fue uno de los codirectores de una excavación histórica que, en los 90 y antes de lograr el reconocimiento como Patrimonio Mundial, sirvió para conocer un poco mejor la historia del faro coruñés.

"Foi unha marabilla. Foi unha cuestión moi intensa en todos os sentidos. A UNESCO, cando deu a declaración de Patrimonio, tomouno como un dos grandes argumentos", recuerda ahora el arqueólogo.

Los trabajos tuvieron lugar entre 1992 y 1994, pero la historia comenzó un poco antes. Era 1988 cuando Bello, entonces jefe de servicio de Cultura e Patrimonio Histórico en A Coruña dentro de la Consellería de Cultura, tuvo una idea.

La excavación arqueológica y otros trabajos realizados en la Torre estuvieron vinculados a la construcción del Paseo Marítimo que conocemos hoy en día. En una ponencia técnica de la Comisión Provincial de Urbanismo, la casualidad o el destino hizo que Bello se sentara al lado de Eduardo Toba, jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Galicia, a quien le propuso la reapertura de la Torre al público y la rehabilitación de la misma.

Excavación arqueológica de los años 90 en la Torre de Hércules. Cedida por José María Bello

Esto, unido a la celebración de varias actividades al año siguiente por el bicentenario de la reforma de Giannini en la Torre —"un adiantado ao seu tempo a quen lle debemos que siga en pé"— incrementó el interés por poner en valor el faro.

Así, Toba propuso en Madrid realizar las obras de rehabilitación de la Torre. El Ministerio de Obras Públicas convocó un concurso a nivel estatal cuya propuesta ganadora contemplaba realizar una excavación arqueológica.

Excavación arqueológica en los años 90 en la Torre de Hércules. Cedida por José María Bello

Luis Caballero, responsable de romano en el Museo Arqueológico Nacional y "un dos grandes arqueólogos dese momento" fue nombrado director de las obras y designó a Bello como codirector para que el equipo coruñés pudiera hacerse cargo de la excavación.

"Foi unha bendición. Aprendín moitísimo a facer arqueoloxía", destaca Bello de la oportunidad de trabajar con Caballero.

La tragedia que obligó a paralizar la excavación

Como parte de los trabajos se desarrollaron en el invierno, el equipo tuvo que hacer frente a las inclemencias de la climatología gallega. "A auga acumulábase e tivemos un vento terrible de temporal. Víanse as gotas de chuvia iluminadas polos focos e os remolinos que se formaban no aire. Foi durísimo", cuenta Bello.

Nada de esto paró la excavación. Sin embargo, a pocos meses de comenzar, el 3 de diciembre de 1992, el petrolero Mar Egeo se hundía frente a la costa de la Torre de Hércules después de una explosión. Una gran nube negra cubrió aquel día la ciudad, ocultando también su faro.

"Houbo que paralizar a excavación, cubrir todo para protexelo e volver a andamiar a Torre para limpar a fachada, que quedara moi danada polos hidrocarburos do fume", cuenta Bello.

Hasta el verano no se pudieron retomar los trabajos. En total, la excavación de los años 90 duró unos 13 meses en los que no se llegó a completar todo lo previsto.

Excavación arqueológica de los años 90 en la Torre de Hércules. Cedida por José María Bello

En este tiempo, el equipo del que Bello era codirector pudo descubrir "cousas de todos os séculos sen tocar". Como ejemplos, en la excavación se encontraron restos de la primera electrificación del faro en el siglo XIX, así como viejos candiles de aceite. También pudieron constatar cómo fue la obra de Giannini, de la que quedaron restos de los lugares donde se tallaba la piedra, de antiguas botijas o la masa de cal utilizada en un tiempo en el que no existía el cemento, así como los huecos en los que se montaron los andamios.

Bajando más y viajando hacia atrás en el tiempo, aparecieron restos medievales de alimentos y una hoguera de una vieja cocina utilizada por quienes residían en la Torre. También de época medieval se encontraron restos de herraduras de caballos y de armas.

"Todo iso é o que se visita hoxe ao entrar na Torre", destaca el arqueólogo.

Esta excavación permitió, además, confirmar una sospecha histórica: la existencia de un muro exterior desaparecido, del que había indicios por escritos medievales, pero ninguna prueba hasta entonces.

Acumulaciones bajomedievales de un muro exterior descubiertas en la excavación de los 90 en la Torre de Hércules. Cedida por José María Bello

"Atopamos restos do século XIII de sillares dun muro exterior que fora deteriorado por efecto do vento. Decidiuse deixalo no sitio porque é unha fotografía dun momento de valor histórico incalculable", añade Bello.

Nuevas obras en la Torre

Más de tres décadas después, un nuevo proyecto volverá a excavar en la zona. Por el momento, pocos detalles han trascendido sobre el acuerdo entre Turismo de Galicia y el Concello en relación a los futuros trabajos en la Torre de Hércules.

Según la información difundida por el gobierno autonómico, estas nuevas actuaciones buscan poner en valor la Torre como Bien de Interés Cultural del Camino de Santiago. Por este motivo, se embellecerá el entorno del faro con obras de conservación y mejora en el monumento.

El área arqueológica visitable en la Torre de Hércules en la actualidad. Turismo de A Coruña

Una de las actuaciones será la excavación en el área de restauración del perímetro inmediato a la base de la Torre y la reparación del área arqueológica, con mejoras en la accesibilidad.

"Pode haber perigo de perder o que se excavou nestas intervencións que plantexan agora", advierte Bello, señalando la inexistencia de un equipo científico dedicado a la conservación de la Torre, como se indicó cuando se denominó Patrimonio Mundial.

Como vicepresidente del Instituto de Estudios de la Torre de Hércules, el experto se muestra preocupado por la falta de información de un proyecto que afecta a un monumento de relevancia estatal. "Ao mellor cando o coñezamos vemos que é unha marabilla de proxecto, pero non se está supervisando e pode traer consecuencias", indica.

El proyecto, en el que el Concello cede los terrenos, está implementado y financiado por Turismo de Galicia por 995.000 euros, un presupuesto cofinanciado con fondos europeos.