María Pan deja la alcaldía de Cambre (A Coruña): "No tuve el apoyo que pensaba"

María Pan, alcaldesa de Cambre, ha decidido dimitir después de un año marcado por dificultades políticas y administrativas. La situación en el municipio se complicó a medida que los apoyos de la oposición se fueron reduciendo, lo que llevó a una serie de bloqueos que impidieron avanzar en proyectos clave para la localidad.

En una entrevista a Quincemil, Pan reflexiona sobre los retos que ha enfrentado en este tiempo, la gestión de los servicios básicos, el conflicto con los miembros de la oposición y los momentos de frustración que la llevaron a tomar esta difícil decisión. A lo largo de la conversación, la alcaldesa explica cómo, a pesar de sus esfuerzos por mejorar la situación de Cambre, se encontró con obstáculos que impidieron seguir adelante y que la llevaron a concluir que lo mejor para el futuro del municipio, y para ella misma, era dar un paso atrás.

¿Cómo estás después de estos días tan convulsos?

Llevo desde diciembre dándole vueltas al tema y lo expliqué el día de la comparecencia. Hubo momentos en los que decía "lo voy a dejar" y en otros encontraba salidas y seguía. Pero lo que no puedo es estar todos los días aquí dándome contra las paredes sin poder sacar nada y continuar sentada en el sillón de la alcaldía. Así que estoy bien. No me hubiese gustado tener que tomar esa decisión, pero creo que ahora mismo es la mejor para el futuro de este ayuntamiento.

¿Y por qué has decidido tomar esta decisión después de un año?

Cuando tomé la alcaldía, empezamos a hacer muchas cosas. Por primera vez, hubo que decretar la alerta sanitaria en Cambre por un problema de falta de limpieza en los colegios y en el centro de salud que era muy preocupante. Empezamos a pagar facturas a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito, y sigo pensando que para ciertos casos no hay otra vía más ágil para garantizar los servicios básicos a los vecinos. Durante meses estuvimos sacando cosas adelante.

En ese momento, en la oposición, unos votaban a favor y otros, por ejemplo, se abstenían, como en el caso del pago de facturas. Hubo un momento, en el pleno de noviembre, donde ya todos los partidos de la oposición votaron en contra. Llegamos a llevar hasta en cuatro ocasiones el mismo reconocimiento extrajudicial de crédito.

Y estaban las mociones urgentes que se presentaban el mismo día del pleno con temas que consideraban importantes para Cambre y salían adelante porque ellos eran 11 y nosotros 7 de grupo Unión por Cambre, más dos de Alternativa que no forman parte del Gobierno pero sí nos daban su apoyo en ciertos temas. Una concejala no adscrita, anteriormente concejala del PP, también nos apoyaba en algunas cosas. Al final, eso marcó un punto de inflexión. Al principio las cosas iban hacia arriba, pero me daba la sensación de que íbamos a caer en picado.

¿Cuál fue ese punto de inflexión?

Uno de los temas que más me preocupaba era el pago de facturas. Otra cuestión era que los servicios esenciales que íbamos a sacar, porque los pliegos estaban hechos, no acababan de recibir informes a favor y los técnicos seguían dándoles vueltas. Luego, estaba el pago de las subvenciones y convenios a las entidades culturales, deportivas y asociaciones de vecinos.

Me da la impresión de que va a pasar lo mismo que el año pasado: esas subvenciones se irán acumulando sin cobrar, porque a estas alturas la liquidación del presupuesto aún no está hecha. Cuando podamos llevar un suplemento para pagar las subvenciones de años anteriores, estaremos en mayo o junio, y no nos da tiempo a tener todo terminado a final de año. Es una rueda. hubo un momento en el que vi que por mucho que trabajásemos, ya no teníamos apoyos del otro lado y no sumábamos.

"Claro que me duele que ahora las cosas no sean igual. Cuando Óscar García Patiño dejó la alcaldía, con un pacto de gobierno firmado por toda la legislatura, las cosas cambiaron" María Pan, alcaldesa de Cambre

¿Has acudido a Óscar García Patiño para pedirle consejo antes de tomar esta decisión?

Sí, con Óscar García Patiño, que es el presidente de mi partido, hablo casi todos los días. Tengo una relación de gran amistad con él, y claro que hablo con él. Él siempre me dice que yo tengo que ser yo misma y tomar mis propias decisiones. Siempre me da su consejo, pero soy yo la que tengo que decidir. He intentado en muchas ocasiones decir que simplemente estoy haciendo lo que él me dice, pero eso no es verdad. Si ves las declaraciones que se están haciendo, se dice que soy una dictadora y una prepotente. Así que creo que he hecho lo que tenía que hacer, por el bien de Cambre.

¿Cómo crees que ha recibido la ciudadanía esta noticia?

No lo sé a ciencia cierta, pero sí te puedo decir que desde que salió la filtración, los tiempos no fueron como yo quería. Soy una persona que suele tener las cosas muy claras y quiere hacer las cosas de forma ordenada. Mi idea era primero enviar una carta a los vecinos, hablar con las asociaciones, y luego convocar la rueda de prensa para anunciarlo. No fue así. Las cosas se enredaron un poco.

Sin embargo, lo que he notado es que la gente que me encuentra en la calle se me acerca, me da ánimos y me dice: "Mira, te dolerá, fue una decisión difícil, pero es lo que tenías que hacer". No todo el mundo se me acerca para darme ánimos, pero sí he sentido apoyo, incluso de gente que no conozco.

¿Te has sentido defraudada por alguien en particular?

Yo he trabajado años con algunos concejales del Partido Socialista, y mientras estábamos en coalición, funcionábamos como un único gobierno. No había peleas, todo se trabajaba conjuntamente. Claro que me duele que ahora las cosas no sean igual.

Cuando Óscar García Patiño dejó la alcaldía, con un pacto de gobierno firmado por toda la legislatura, las cosas cambiaron. Algunos concejales comenzaron a exigir cosas, y eso fue un tema más personal porque los consideraba mis compañeros. A nivel personal, me duele, pero creo que todos tenemos que defender nuestras posiciones políticas.

El socialista Diego Alcantarilla, por su parte, te acusa de caer en el "victimismo" ¿Cómo has recibido estas palabras?

Cada uno es libre de decir lo que quiera. Es normal escuchar calificativos de unos y otros. Todos están defendiendo sus posiciones, y entiendo que no es fácil para los partidos gestionar esta situación. Pero, yo quiero recordar que cuando dimitió el anterior alcalde, Diego venía todos los días a apoyarme y me decía: "Si te presentas, cuenta con nosotros".

Y de repente, cuando presenté mi candidatura, dijeron que gracias a su abstención fui alcaldesa. Pero para mí, esa no fue una forma de apoyo decidida. Yo esperaba que siguieran formando parte del gobierno de coalición. No es victimismo, es la realidad: no tuve el apoyo que pensaba.

¿Cómo has vivido las declaraciones sobre la "fingida" dimisión que mencionaba el BNG?

La dimisión es firme. Cuando dimitió Óscar García Patiño, se siguieron los mismos pasos. Primero, se presenta un escrito por registro anunciando la dimisión, luego se convoca un pleno para formalizarla. Yo no hice nada distinto a lo que se había hecho antes en Cambre. Metí el escrito el mismo día de la rueda de prensa, anunciando que mi intención era dimitir y convocar el pleno el día 11. El día 11 lo elegí porque quería llevar los presupuestos municipales, y ya los informes llegaron tarde.

"Quizás mi mayor error fue no haber conseguido ese entendimiento, pero lo intenté" María Pan, alcaldesa de Cambre

A nivel personal, ¿qué consideras que has logrado durante tu tiempo como alcaldesa?

Yo creo que hemos dado un paso importante, sobre todo con los pliegos de los servicios básicos, como la limpieza de instalaciones municipales, zonas verdes, el agua, etc. Los informes están hechos, pero algunos están siendo ajustados o modificados. También hemos logrado mantener los servicios esenciales, como el agua potable, a pesar de los problemas económicos que tuvimos, con la ayuda de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. No son logros en el sentido clásico, pero creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y es un logro el haber mantenido esos servicios esenciales en Cambre.

¿Qué aspectos consideras que podrías haber manejado de forma diferente?

Bueno, la autocrítica es clara. He intentado por activa y por pasiva mejorar la relación con la oposición, pero no lo conseguí. Quizás mi mayor error fue no haber conseguido ese entendimiento, pero lo intenté. También, aunque me he centrado en temas administrativos, creo que debería haber estado más presente en la calle, con los vecinos, porque ese es el papel de una alcaldesa. He estado muy poco.

Para terminar, si pudieras volver atrás, ¿te postularías a alcaldesa otra vez?

Sí, ha sido un año muy duro, pero no hay mayor orgullo para una cambresa como yo que haber sido alcaldesa de este concello. Vengo del periodismo, siempre pensé que esa era mi vida, pero hoy por hoy creo que la política supera al periodismo.

¿Y qué planes tienes ahora a nivel político y personal?

Ahora, descansar, que lo necesito. Pero soy una persona muy inquieta, así que tengo varios proyectos en mente. Pronto me veréis por ahí, sin renunciar a la política, claro. Pero ahora, lo primero es descansar un poco y dedicar más tiempo a mis hijos, que durante este año no he podido estar mucho con ellos.