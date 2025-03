Se terminó el buen tiempo para los coruñeses: Martinho llega a A Coruña

A Coruña se libró de Laurence, que dejó lluvias en casi toda la península, excepto en Galicia. Pero no se librará de Martinho. La nueva borrasca con nombre gallego no podía caer en otro lado que no fuera aquí. Después de días libres de precipitaciones, la ciudad herculina sufrirá las consecuencias de una alerta amarilla que estará activa durante los próximos días.

Así lo ha confirmado la Aemet, que ha activado el nivel amarillo por fuertes vientos de 70 kilómetros por hora a partir de este miércoles. Eso sí, los chubascos se tendrán que esperar. De hecho, se prevén temperaturas de hasta 21 grados en la jornada de hoy, según MeteoGalicia. Así como cielos que alternarán nuebes y claros.

Si bien el litoral gallego permanecerá en alerta amarilla por fenómenos costeros, con olas que podrían alcanzar los 4 metros de altura significativa mar adentro, no será hasta este jueves cuando llegue la lluvia. A partir del día 20, la borrasca Martinho promete precipitaciones en buena parte de la Península ibérica, incluida Galicia, y que podrían alargarse hasta que acabe la semana.