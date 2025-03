Betanzos (A Coruña) afirma que el norovirus que provocó gastroenteritis se detectó fuera del municipio

Hace casi dos años, en el verano de 2023, el concello de Betanzos sufrió un vertido en sus aguas que contenía norovirus y que provocó varios casos de gastroenteritis entre los vecinos. Ahora se está llevando a cabo un juicio para esclarecer los orígenes de este suceso.

Este miércoles, la alcaldesa de Betanzos, María Barral, acudió para declarar. A la salida, afirmó que "sabemos a ciencia certa que a orixe do vertido está en feces humanas, polo que o virus tiña que estar na auga do Mendo e un informe do Seprona ratificou que as augas máis aló do termo municipal deron positivo en norovirus".

La regidora se mostró "satisfeita" tras su participación en el juicio, donde respondió a preguntas de su abogado y del letrado en representación del Concello de Oza.

Barral aseguró que "Betanzos non denunciou a Oza, fixo unha denuncia xenérica para que se investigase, porque entendemos que o asunto se tiña que ampliar fóra do noso territorio" y, según explicó, para esclarecer los orígenes del vertido, defender a los vecinos y que "a quen lle corresponda tome as medidas necesarias".

Críticas a Augas de Galicia

En el citado informe del Seprona se recogen, de acuerdo con la alcaldesa, analíticas llevadas a cabo por Augas de Galicia pero a las que el Concello de Betanzos no tuvo acceso.

Barral recordó que Augas de Galicia situó en un primer momento el origen en la red, pero que "o sentido común daquela dicía que non podía ser na rede, senón que tiña que estar na auga do Mendo porque é aí onde facemos a captación".

En este sentido, declaró que no le consta que Augas de Galicia hiciera un seguimiento del caso. También explicó que, a pesar de no ser sus competencias, el Concello llevará a cabo la instalación de un sistema de ozonización como medida tras el vertido.

Como conclusión, Barral aseguró ser "optimista" en lo relativo al desarrollo de la investigación, añadiendo que "creo que Augas de Galicia ten moito que dicir neste tema, que escapa ás alcaldías".