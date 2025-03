El tráfico de la Marina de A Coruña se verá afectado durante 28 días por obras en los Cantones

El tramo que va desde la Subdelegación del Gobierno hasta el Teatro Rosalía, en la Marina de A Coruña, quedará cortado al tráfico durante 28 días. Esta afectación al tráfico forma parte del plan de reforma de los Cantones de A Coruña, que está a unos días de comenzar.

Desde este miércoles, los trabajadores comenzaron a situar el material en la calle Alcalde Manuel Casas, entre Correos y el Teatro Colón, en el entorno de La Marina. Sin embargo, la remodelación en sí no comenzará hasta dentro de varias semanas.

La primera fase que afectará al tráfico será en La Marina, concretamente el recorrido desde la Subdelegación del Gobierno hasta el Teatro Rosalía de Castro.

Al tratarse de un tramo restringido al tráfico, por tratarse de una zona peatonal regulada (ZPR), no supondrá un mayor problema para la circulación, aunque sí para los autobuses, taxis o residentes, que pasan por ahí a diario.

El objetivo de esta actuación es sustituir el asfalto por hormigón, lo que requiere el tiempo estimado para que este material fragüe correctamente. Serán 28 días los que tarde en calar.

Aunque aún no hay una fecha fija para el inicio de las obras, el Concello ya ha anunciado que informará sobre el plan de tráfico en los próximos días. No obstante, no se espera un gran cambio en la circulación, ya que se llevarán a cabo en fases diferenciadas para minimizar el impacto.