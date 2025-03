La Xunta critica la gestión de residuos del Concello de A Coruña

A Coruña contará este año con un nuevo contenedor para la recogida de envases ligeros. De todas formas, este quinto depósito todavía no se ha instalado en la ciudad, por lo que la Xunta de Galicia ha criticado al Concello de A Coruña, acusándolo de "mala gestión de los residuos".

Este miércoles, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez afirmó en respuesta a una pregunta sobre el tema que "A Coruña lleva años incumpliendo la ley y los compromisos adquiridos en materia de tratamiento de residuos".

Este es el motivo, según indica la consellería en un comunicado, detrás de la reciente incoación de un expediente sancionador —con una posible sanción de hasta 100.000 euros— haciendo valer el artículo 25 de la ley estatal de residuos.

"Pola mala xestión municipal, acabarán pagando as coruñesas e os coruñeses porque por moito que desexen reciclar, non poden facelo porque lles falta o quinto contedor, o dos envases lixeiros. Ademais, o Concello obviou as advertencias dadas pola Xunta hai xa tempo, desde 2022", declaró Vázquez, criticando que la ciudad coruñesa sea la única ciudad de España que no tiene instalada esta recogida.

En este sentido, la conselleira recordó que en el caso de Nostián los desechos que acaban en escombrera, que además son los que generan más emisiones de CO2, llegan al 50%, frente al modelo de Sogama, en el que únicamente van a escombrera el 22%.

Ante esta situación, la Xunta instó al gobierno municipal a adoptar de manera inmediata medidas que posibiliten una correcta gestión de los residuos ya que entiende que "su mala praxis está lastrando no solo a la ciudad sino también al conjunto de Galicia en el cumplimiento de los objetivos que marca Europa en este ámbito".

De hecho, recordó que el modelo húmedo-seco empleado tanto por Nostián como por la Mancomunidad del Barbanza hacen que Galicia aparezca en malas posiciones en las clasificaciones de gestión de residuos en España, mientras que si únicamente se tuvieran en cuenta los datos del modelo de Sogama, la comunidad aparecería en el promedio nacional o por arriba de ella en la mayoría de cuestiones.

Ángeles Vázquez insistió además en que la Xunta va a seguir apostando por los incentivos a los ayuntamientos para que cumplan con las exigencias en materia de gestión de residuos, frente a la política impositiva del Gobierno central que está asfixiando a las empresas gestoras de residuos, a los ayuntamientos y a la ciudadanía con sus decisiones unilaterales.

En este sentido, afeó al Gobierno central que se oponga a la tarifa reducida del canon de Sogama aprobada por el Ejecutivo gallego, que busca aliviar la carga que los nuevos impuestos estatales suponen para las arcas municipales y, en definitiva, para los bolsillos de las gallegas y gallegos.

Hace una semana, el portavoz del Concello de A Coruña, José Manuel Lage Tuñas, acusaba al gobierno gallego de "desconocimiento" y afirmó que el Concello presentará las alegaciones correspondientes para intentar reducir o eliminar la sanción impuesta.