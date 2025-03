A Coruña se echa a la calle por el 8M: "Es más necesario que nunca"

"Hoy estamos aquí porque es donde hay que estar". Chelo y Ana son algunas de los cientos de mujeres que llevan décadas reivindicando el 8 de marzo y todos los días la igualdad y los derechos de las mujeres.

Concello da Coruña No ocupamos el sitio de nadie

Como ellas, son muchas las que hoy coinciden en que el feminismo es "más necesario que nunca". Estas dos amigas expresan que "llevamos más de 40 años reivindicando esto y la cosa no va a mejor. Esto tenemos que pelearlo día a día y minuto a minuto. Hemos visto muchos avances, pero también un retroceso y tenemos que seguir siempre hacia adelante; ni para coger impulso hay que ir hacia atrás".

Este sábado, Día de la Mujer, cerca de 3.000 personas recorrieron bajo la lluvia las calles del centro de la ciudad con gritos como "mulleres somos, mulleres seremos, pero na casa non nos quedaremos".

Entre la multitud, algunas pancartas rezaban: "¿Por qué te escandalizas por las que luchan y no por las que mueren?"

Un año más, la manifestación central, que comenzó a las 20:00 horas en el Obelisco, reunió a mujeres y también algunos hombres de todas las edades en defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad y recordando a las víctimas de la violencia de género.

Chelo y Ana tienen un deseo: "Que la gente joven coja el relevo. Dan por hecho lo que tienen y hay que mantener lo que un día se pudo levantar".

Dos de esas jóvenes son Paula y Marta. Ambas explican que llevan acudiendo a esta cita desde que estaban en la ESO, porque es "cuando empiezas a darte cuenta de los problemas en la sociedad. Esto es algo que hay que poner en valor e inculcarlo desde el colegio".

Ellas, con 21 años, tienen claro que este 8M se manifiestan para "luchar por nuestros derechos. Es importante dar visibilidad a este tipo de causas. Una manifestación, aunque puede parecer algo básico, puede servir de ejemplo para un niño pequeño que nos ve marchando en la calle y se de cuenta de la importancia de esto".

Carolina y María son dos madres que acudieron al 8M con su hijo y su hija respectivamente. La primera comenta que ya venía antes de ser madre porque "estaba moi involucrada pola violencia de xénero" pero desde que tiene a su hijo de casi 3 años, "preocúpame moitísimo no que se pode convertir. Non é a primera vez que o traio e, aínda que é un bebé, quero que medre implicado con esta causa".

8M en A Coruña. CGM

María, por su parte, lleva viniendo con su hija desde que tenía 2 años, en "el 8M más multitudinario que recuerdo, después del caso de la Manada". Ahora, ambas marchan juntas porque "quiero que ella tenga una vida mejor, unos derechos igualitarios y que pueda volver a casa sin tener miedo".

Pasando junto a la Audiencia Provincial de A Coruña, en la Palloza, reflexiona sobre cómo "el feminismo es más necesario que nunca. El machismo sigue ahí, en los medios e incluso en los tribunales".

Una hora después, en torno a las 21:00 horas, la multitud llegaba a la plaza de las Cigarreras, donde tuvo lugar la habitual lectura del manifiesto.

El acto acabó entonando una canción y con gritos de "aquí está, aquí se ve, o feminismo galego en pé" que un grupo de niñas se encargaron de reavivar para terminar entre todas: "Querémonos vivas!"

La extrema derecha amenaza los avances del feminismo

Otra tónica común es la preocupación por el aumento de las ideas de extrema derecha, que pueden suponer un paso hacia atrás en los derechos de las mujeres.

Las jóvenes de 21 años reconocen que ven cómo en su generación "las ideas de extrema derecha afectan a lo que piensan los jóvenes".

Un grupo de amigas en el 8M de A Coruña. CGM

Más o menos esa edad tenían Lucía y Raquel cuando comenzaron a acudir al 8M. Ahora, con 38 años, resaltan que "hay que seguir luchando por los derechos en todos los ámbitos. Es más necesario que nunca. En los últimos años ha habido una bajada; los números hablan por sí solos. Con el auge de la extrema derecha en medio mundo, tenemos que seguir haciéndonos fuertes".

Como ellas, María y Aldara, de 26 años, añaden que "también es importante luchar por los derechos de las mujeres en otros países y por un feminismo antirracista, más inclusivo en términos de diversidad y transversal".

El 8M de A Coruña contó con la participación de la comunidad gitana. Nerea Borja, portavoz, explica que "nos manifestamos para dar voz a la mujer gitana, porque también existimos en la sociedad, porque estamos vivas, pero no sabemos hasta cuándo. Aún nos falta mucho por lograr".

25 años de la Marcha Mundial das Mulleres

Esta manifestación fue la convocada por la Marcha Mundial das Mulleres, que este 2025 celebra su 25 aniversario.

Bajo el lema 'En marcha para transformar a vida das mulleres', esta plataforma organizó un año más la movilización en la ciudad y también en otros municipios gallegos.

Entre las principales reivindicaciones, la Marcha Mundial en Galicia destaca ocho: un trabajo digno, un sistema público de cuidados, el acceso universal a una vivienda digna, un servicio gallego de salud que atienda a todo el territorio, el refuerzo de los Centros de Información a las Mujeres, la regularización de todas las personas migrantes y derrogación de la Ley de Extranjería, una gestión pública del agua y la energía con una transición energética justa y el cumplimiento de la ley integran contra la violencia machista y una visión transversal del feminismo en todas las políticas.

Patricia Cordo, portavoz de la Marcha Mundial, indice en que "se avanzou moitísimo nestes 25 anos pero non acadamos aínda a igualade real e efectiva en todos os ámbitos. Ata que non se consiga en todos os ámbitos e se trate como unha materia transversal, seguiremos na rúa hoxe e todos os días do ano".

Otras concentraciones

Los actos reivindicativos en la jornada del 8M comenzaron a las 12:00 horas, con una manifestación convocada por la Secretaria das Mulleres de la CIG con un enfoque más laboral, centrada en reclamar "trabajo, igualdad y salarios dignos".

En sus marchas denunciaron las discriminaciones que siguen sufriendo las mujeres y poner el foco en cómo la legislación en igualdad no redujo la brecha salarial ni una valoración justa de los trabajos feminizados.

Concentración de la CIG por el 8M en A Coruña. CIG

Además, a las 19:00 horas, el Bloque Abolicionista de Galicia convocó una concentración en María Pita "para visibilizar y reivindicar la agenda feminista abolicionista frente a las violencias y explotaciones que sufren las mujeres y niñas en todo el mundo".