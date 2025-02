Las lluvias ralentizan el tráfico en A Coruña

La semana ha comenzado en A Coruña bajo fuertes lluvias y con una alerta amarilla por precipitaciones y naranja por temporal costero. Y, como ya es habitual, a primera hora la ciudad ha experimentado retenciones en el tráfico.

Concello de A Coruña A Coruña activa el lunes un dispositivo especial de tráfico por la reurbanización de Pla y Cancela

Según informa la Policía Local, en la mañana de este lunes la circulación ha sido más lenta de lo habitual. Ha sido así, sobre todo, en dirección entrada en lugares como Alfonso Molina, ya que los conductores tuvieron que ser más cautos por la peor visibilidad y el firme más resbaladizo.

Afortunadamente no se han registrado grandes incidentes, salvo un accidente a las 08:55 horas en el que un turismo chocó contra un obstáculo, aunque no hubo que hacer mayor intervención, y una salida de vía en As Xubias sobre las 10:15 horas, en el que el 061 tuvo que atender a la persona que conducía, aunque on fue necesario un traslado.

A partir de las 10:00 horas el tráfico fue poco a poco descongestionándose, con circulación más escasa, aunque todavía lenta.

Por su parte, los bomberos están realizando varias intervenciones en distintos puntos de la ciudad por inundaciones en una vivienda en la calle Barcelona y en una cafertería de la calle Galileo Galilei.

Vientos de más de 110 kilómetros por hora en el norte de Galicia

En el norte de Galicia se han registrado ya ráfagas de viento que superan los 110 kilómetros por hora. Según informa Europa Press, en Lousame (A Coruña) las precipitaciones ya han acumulado casi 50 litros por metro cuadrado. En la estación de Santa Comba se han alcanzado 39 litros.

Varias zonas de la provincia se encuentran en aviso amarillo por lluvias, además de la alerta naranja por fenómeno costero con olas que podrán superar los seis metros.

En la madrugada de este lunes, los medidores de Punta Candieira, en Cedeira (A Coruña) han alcanzado los 112,4 kilómetros por hora, mientras que en Penedo do Galego, en Lugo, se ha registrado 110,6 kilómetros por hora.

Por su parte, las temperaturas mínimas se han registrado en zonas del interior de Ourense, con cuatro grados en localidades como Verín y Calvos de Randín. Los valores máximos se sitúan en torno a laso 16 grados en Ribadeo (Lugo).